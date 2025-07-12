Прем'єр Румунії разом із колегами прибирали залу після з’їзду партії: у мережі показали відео
- Прем'єр-міністр Румунії Іліє Боложан разом з колегами прибрав залу після з’їзду Національно-ліберальної партії 12 липня.
- Політики власноруч збирали сміття, зокрема пластикові пляшки та папірці, та розставляли стільці по місцях.
У суботу, 12 липня, в Палаці Парламенту Румунії відбувся з'їзд проєвропейської Національно-ліберальної партії. Після заходу прем'єр-міністр Іліє Боложан з однопартійцями прибрали залу.
Відповідне відео поширюють у соцмережах. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Digi24.
Дивіться також Стан критичний: яка проблема в Румунії може паралізувати всю логістику НАТО
Як політики прибирали залу після з'їзду?
На кадрах лідер проєвропейської Національно-ліберальної партії й колишній виконувач обов'язків президента разом із колегами власноруч збирають сміття – пластикові пляшки, папірці тощо.
Один з учасників тримав великий пакет, інші політики розставляли по місцях стільці в залі.
Прибирання зали Палацу Парламенту Румунії: дивіться відео
Нагадаємо, 23 червня парламент Румунії затвердив новий коаліційний уряд на чолі з Боложаном. До нього увійшли 16 міністрів і декілька віцепрем'єрів.