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24 Канал Новини світу Прем'єр Румунії разом із колегами прибирали залу після з’їзду партії: у мережі показали відео
13 липня, 23:45
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Прем'єр Румунії разом із колегами прибирали залу після з’їзду партії: у мережі показали відео

Анастасія Безейко
Основні тези
  • Прем'єр-міністр Румунії Іліє Боложан разом з колегами прибрав залу після з’їзду Національно-ліберальної партії 12 липня.
  • Політики власноруч збирали сміття, зокрема пластикові пляшки та папірці, та розставляли стільці по місцях.

У суботу, 12 липня, в Палаці Парламенту Румунії відбувся з'їзд проєвропейської Національно-ліберальної партії. Після заходу прем'єр-міністр Іліє Боложан з однопартійцями прибрали залу.

Відповідне відео поширюють у соцмережах. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Digi24.

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Як політики прибирали залу після з'їзду?

На кадрах лідер проєвропейської Національно-ліберальної партії й колишній виконувач обов'язків президента разом із колегами власноруч збирають сміття – пластикові пляшки, папірці тощо. 

Один з учасників тримав великий пакет, інші політики розставляли по місцях стільці в залі.

Прибирання зали Палацу Парламенту Румунії: дивіться відео

 

Нагадаємо, 23 червня парламент Румунії затвердив новий коаліційний уряд на чолі з Боложаном. До нього увійшли 16 міністрів і декілька віцепрем'єрів.