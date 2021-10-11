Сказали, що потрібно COVID-щеплення: президента Бразилії не пустили на футбольний матч

11 жовтня 2021 , 17:21
Читать новость на русском

Джерело:

Metropoles

У Бразилії на матч регулярного чемпіонату між Сантосом і Греміу не пропустили президента країни Жаїра Болсонару. Оскільки на стадіон мали змогу потрапити лише вакциновані вболівальники.

Для "риб" це був перший поєдинок за час пандемії COVID-19, на якому дозволили бути глядачам. Однак клуб наполягав на тому, щоб дозволити вхід лише щепленим або тим, у кого був негативний результат ПЛР-тесту.

Читайте також Противник вакцинації: Президента Бразилії не пустили в ресторан Нью-Йорка

Я хотів подивитися гру Сантоса, але мені сказали, що потрібно зробити укол від вірусу. Для чого? У мене більше антитіл, ніж у тих, хто вакцинувався,
– сказав Жаїр Болсонару.

Окрім цього, президент Бразилії закликав інших також ігнорувати щеплення. 

Що відомо про Болсонару

  • Жаїр Болсонару – відомий COVID-скептик, від самого початку він висловлював несерйозне ставлення до інфекції та критикував будь-які обмежувальні заходи щодо боротьби з хворобою.
  • У вересні 2020 року бразильський президент заявив, що залишатися вдома під час пандемії – це прояв слабкості.
  • Окрім цього, глава Бразилії брав участь в акцій протесту, де закликали покласти край коронавірусним обмеженням у державі.
Автор: Олег Васьків