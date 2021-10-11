Сказали, що потрібно COVID-щеплення: президента Бразилії не пустили на футбольний матч

У Бразилії на матч регулярного чемпіонату між Сантосом і Греміу не пропустили президента країни Жаїра Болсонару. Оскільки на стадіон мали змогу потрапити лише вакциновані вболівальники.

Для "риб" це був перший поєдинок за час пандемії COVID-19, на якому дозволили бути глядачам. Однак клуб наполягав на тому, щоб дозволити вхід лише щепленим або тим, у кого був негативний результат ПЛР-тесту.

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Я хотів подивитися гру Сантоса, але мені сказали, що потрібно зробити укол від вірусу. Для чого? У мене більше антитіл, ніж у тих, хто вакцинувався,

– сказав Жаїр Болсонару.

Окрім цього, президент Бразилії закликав інших також ігнорувати щеплення.

Що відомо про Болсонару