Мала страхітливий вигляд: жителі Москви забили на сполох через "бомбу" на одній з вулиць міста

25 вересня 2023, 18:43
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Москвичі помітили на вулиці "вибухівку". Поліція, яка прибула на виклик, з'ясувала, що "небезпечний" предмет залишили строковики.

Цей інцидент трапився вдень 24 вересня. На одній із московських вулиць – Стандартній –  увагу перехожих привернула "бомба", яка лежала біля паркану.

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"Вибухівку" загубили строковики

Знахідка мала мотрошний вигляд: це була коробка з дротами. Силовики, які прибули на виклик нажаханих містян, оточили вулицю. 

Втім, згодом з'ясувалося, що приводу для паніки немає. Бомба виявилася навчальною. Також встановили і винуватців сполоху. Ними виявилися строковики, які напередодні брали участь  в антитерористичних навчаннях і просто забули забрати із собою реквізит.

Можемо припустити, що забудькуваті солдати отримали прочуханки від командування, а жителі столиці країни-агресорки заробили панічні атаки.

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Автор: Анастасія Колеснікова