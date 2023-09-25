Мала страхітливий вигляд: жителі Москви забили на сполох через "бомбу" на одній з вулиць міста

Москвичі помітили на вулиці "вибухівку". Поліція, яка прибула на виклик, з'ясувала, що "небезпечний" предмет залишили строковики.

Цей інцидент трапився вдень 24 вересня. На одній із московських вулиць – Стандартній – увагу перехожих привернула "бомба", яка лежала біля паркану.

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"Вибухівку" загубили строковики

Знахідка мала мотрошний вигляд: це була коробка з дротами. Силовики, які прибули на виклик нажаханих містян, оточили вулицю.

Втім, згодом з'ясувалося, що приводу для паніки немає. Бомба виявилася навчальною. Також встановили і винуватців сполоху. Ними виявилися строковики, які напередодні брали участь в антитерористичних навчаннях і просто забули забрати із собою реквізит.

Можемо припустити, що забудькуваті солдати отримали прочуханки від командування, а жителі столиці країни-агресорки заробили панічні атаки.

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