Бомбардувальник пролітає над багатотисячним стадіоном на висоті кількох сотень метрів: видовищне відео

Проліт військових літаків – частина традиційного шоу, яка зазвичай відбувається під час виконання національного гімну перед початком матчів.

Фотограф Марк Хольцман в інтерв'ю The Atlantic розповів, як з борта літака зумів зафіксувати бомбардувальник "Нортроп Б-2 Спіріт", який пролітав над стадіоном перед початком матчу з американського футболу між командами з Оклахоми і Джорджії. Про це пише Bird in flight.

Одержаний кадр – не випадковість: зніманням таких фотографій Хольцман займається вже багато років, а в 2010 році навіть отримав за одну з них призове місце на конкурсі World Press Photo.

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Про те, що "Спіріт" буде пролітати в цьому місці і в цей час, Хольцман знав заздалегідь. Він домовився з місцевим управлінням повітряного руху, що буде перебувати в небі над стадіоном на висоті близько 750 метрів. "Спіріт" ж на швидкості 320 кілометрів на годину пролітав на кількасот метрів нижче.