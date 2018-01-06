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РІЗДВО ІРИНА НОЗДРОВСЬКА КВАРТАЛ 95 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Бомбардувальник пролітає над багатотисячним стадіоном на висоті кількох сотень метрів: видовищне відео

18:50, сьогодні 4655 Читать новость на русском
Northrop Grumman B-2 Spirit
Northrop Grumman B-2 Spirit / Фото з вільних джерел

Проліт військових літаків – частина традиційного шоу, яка зазвичай відбувається під час виконання національного гімну перед початком матчів.

Фотограф Марк Хольцман в інтерв'ю The Atlantic розповів, як з борта літака зумів зафіксувати бомбардувальник "Нортроп Б-2 Спіріт", який пролітав над стадіоном перед початком матчу з американського футболу між командами з Оклахоми і Джорджії. Про це пише Bird in flight.

Одержаний кадр – не випадковість: зніманням таких фотографій Хольцман займається вже багато років, а в 2010 році навіть отримав за одну з них призове місце на конкурсі World Press Photo.

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Про те, що "Спіріт" буде пролітати в цьому місці і в цей час, Хольцман знав заздалегідь. Він домовився з місцевим управлінням повітряного руху, що буде перебувати в небі над стадіоном на висоті близько 750 метрів. "Спіріт" ж на швидкості 320 кілометрів на годину пролітав на кількасот метрів нижче.

Теги: США LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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