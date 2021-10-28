Бомбардувальники США відпрацювали удари по кораблях Росії у Чорному морі, – ЗМІ

Над Чорним і Балтійським морем наприкінці жовтня пролетілися бомбардувальники США із тренувальною метою. Надзвукова стратегічна авіація начебто вчилася наносити ракетні удари по кораблях російського флоту. У відповідь Росія підняла свої винищувачі.

Два бомбардувальники В-1 Lancer підняли для участі в навчаннях над Балтійським та Чорним морями. Політ тривав 12 годин і підтримувався літаками-дозаправниками.

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Бомбардувальники використовуватимуть для залякування

Літаки спершу вирушили на схід і над Північним морем дозаправилися. Згодом полетіли на південь до Чорного моря. Їх супроводжували винищувачі Польщі та Румунії, а також контингент канадських військово-повітряних сил.

За даними видання, B-1B Lancer найближчими роками використовуватиметься для залякування морських сил противників США. Цьому сприяє те, що у 2017 році ці бомбардувальники були адаптовані до того, щоб нести до 24 протикорабельних ракет великої дальності.

Пара B-1 може вистрілити 48 ракетами LRASM по російському Балтійському флоту. Цього достатньо, щоб потопити весь флот за раз і усунути велику загрозу кораблям США та союзників у регіоні,

– пише видання.

Росія підняла свої "сушки"

. B-1 – американський надзвуковий стратегічний бомбардувальник. Призначений для бомбардування значимих об'єктів і підриву їхньої військової та промислової потужності.

Міноборони Росії доповіло, що підняли для контролю винищувачі Су-30. Вони супроводжували їх над акваторією Чорного моря.

У Росії тим часом повідомили, що "не допустили порушення кордону". Втім, у США пояснюють, що такої мети і потреби і не було. Після того, як американські бомбардувальники змінили курс – російські винищувачі повернулись на базу.

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