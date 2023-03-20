З переляку Су-35 підняли: у Росії поскаржилися на бомбардувальники зі США біля власного кордону
Останнім часом росіянам надто часто ввижаються американські літаки неподалік країни-агресорки. Водночас зауважують, що повітряні судна не порушували її кордонів.
Як повідомляють росЗМІ, у небі над Балтикою буцімто зафіксували літаки B-52. Дані свідчать про те, що засоби ППО виявили їх на підльоті до російського кордону, передає 24 Канал.
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Росіяни навіть підіймали винищувач
У страху очі величезні. Тож росіяни, коли на радарах побачили два буцімто бомбардувальники США, підняли винищувач Су-35. Його задача була ідентифікувати повітряні судна та не допустити порушення ними державного кордону. Згодом самі ж росіяни заявили, що літаки не залітали на територію країни-агресорки.
Політ Су-35 виконувався відповідно до міжнародних правил використання повітряного простору,
– зауважили у виданні.
На останньому зробили акцент не просто так. Адже за минулі дні російські повітряні судна на регулярній основі порушували повітряний простір. І вже неодноразово їх супроводжували літаки інших держав Європи.
Літаки B-52 не дають спокою росіянам
- Нагадаємо, що напередодні американський бомбардувальник B-52 пролетів через повітряний простір Ізраїлю. Він рухався у напрямку Перської затоки у супроводі двох ізраїльських винищувачів F-16.
- Зауважимо, що ввечері 11 березня ядерний бомбардувальник B-52 пролетів поблизу кордону з Росією. Його тоді супроводжував винищувач НАТО. І тоді окупанти бідкалися, що повітряне судно буцімто відпрацьовувало вихід на рубіж умовного запуску крилатих ракет у напрямку Санкт-Петербурга.
- Тоді, за даними Flightradar, повітряне судно також пролітало через країни Балтії. І також не залітало на територію Росії. Але цього було достатньо, щоб всередині країни-агресорки неабияк панікували.
- А тепер трішки про самі B-52. Вони мають назву Stratofortress – "Стратосферна фортеця". Ці повітряні судна належать до класу багатофункціональних важких наддалеких стратегічних бомбардувальників. І перебувають на озброєння Повітряних сил США з 1955 року.
- Відповідні літаки здатні пересуватися на дозвуковій швидкості на висоті до 15 кілометрів. На собі він може нести різні види озброєння, зокрема ядерне. А розроблявся він для того, щоб доправити дві термоядерні бомби великої потужності до будь-якого закутка СРСР.