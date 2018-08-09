"Бордо" іменитий клуб і фаворит, але "Маріуполь" буде боротися, – Руслан Фомін

Нападник "Маріуполя" Руслан Фомін напередодні матчу третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти "Бордо" дав коментар.

Український футболіст заявив, що французи – фаворити протистояння.

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Звичайно, це знаменита команда, з історією. "Бордо" знають в Європі, вони частина грають в єврокубках, тому французи, напевно, фаворити нашої пари. Але ми будемо боротися. Попереду 180 хвилин і я впевнений, що все вирішиться тільки в матчі-відповіді у Франції. Зараз до початку першого матчу шанси 50 на 50, а на полі вже побачимо, як будуть складатися події, – сказав Фомін виданню "Команда №1".

Нагадаємо, матч між "Маріуполем" та "Бордо" відбудеться в четвер, 9 серпня. Початок матчу о 20:00. Матч-відповідь – 16 серпня у Франції. Переможець цієї пари зіграє за вихід до групової стадії з переможцем пари "Ягеллонія" – "Гент". Варто зазначити, що за бельгійський клуб виступають одразу двоє українців – захисник Пластун та нападник Яремчук.

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