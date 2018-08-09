19:47
9 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
26°C 15°C
  • п'ятниця
    27°C 14°C
  • субота
    28°C 13°C
  • неділя
    27°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Десяток дітей Кадирова. "Ексклюзивні" цитати ні про що
Вєсті Кремля
21:16, 8 серпня
Вєсті.UA. Радикал на комбайні. Лиха Тимошенко
Вєсті.UA
20:50, 8 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

"Бордо" іменитий клуб і фаворит, але "Маріуполь" буде боротися, – Руслан Фомін

45 Читать новость на русском
Руслан Фомін
Руслан Фомін / ФК "Маріуполь"

Нападник "Маріуполя" Руслан Фомін напередодні матчу третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти "Бордо" дав коментар.

Український футболіст заявив, що французи – фаворити протистояння.

Читайте також: Маріуполь – Бордо: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

Звичайно, це знаменита команда, з історією. "Бордо" знають в Європі, вони частина грають в єврокубках, тому французи, напевно, фаворити нашої пари. Але ми будемо боротися. Попереду 180 хвилин і я впевнений, що все вирішиться тільки в матчі-відповіді у Франції. Зараз до початку першого матчу шанси 50 на 50, а на полі вже побачимо, як будуть складатися події, – сказав Фомін виданню "Команда №1".

Нагадаємо, матч між "Маріуполем" та "Бордо" відбудеться в четвер, 9 серпня. Початок матчу о 20:00. Матч-відповідь – 16 серпня у Франції. Переможець цієї пари зіграє за вихід до групової стадії з переможцем пари "Ягеллонія" – "Гент". Варто зазначити, що за бельгійський клуб виступають одразу двоє українців – захисник Пластун та нападник Яремчук.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

Теги: Новини спорту Футбол ФК Маріуполь Ліга Європи
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
 13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес
 13 травня , 06:44
Каталонці хочуть лідера "Баварії"
 2 червня 2010 , 18:20
"Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО
 10 вересня 2011 , 21:56
Кополовець: Побувавши на матчі ЛЧ, зрозумів - "Шахтар" не є рідною командою для львів'ян
 19 листопада 2014 , 20:39
Легендарний Марадона хоче боротися з мафією у ФІФА
 31 липня 2015 , 11:19
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук