Понад 20 років присвятив науці: удар Росії по Вінниці забрав життя професора Бориса Авксентюка
- 24 березня під час атаки на Вінницю загинув професор Борис Авксентюк.
- Прощання з професором відбудеться 27 березня.
Під час ворожої атаки на Вінницю 24 березня загинув доктор технічних наук, професор, видатний науковець Борис Авксентюк. Він виховав не одне молоде покоління.
Трагічну звістку повідомили на сторінці Вінницького торговельно-економічного інституту ДТЕУ.
До теми Масована атака на Вінниччину: загинув чоловік, ще 18 людей зазнали травм
Що відомо про загиблого?
У навчальному закладі розповіли, що Борис Петрович Авксентюк з 2001 по 2022 рік працював на кафедрі товарознавства, експертизи та торговельного підприємництва.
Професор виховав не одне молоде покоління й був висококваліфікованим фахівцем, а також людиною великої культури, мудрості й гідності.
Світла пам'ять про нього назавжди залишиться в серцях усіх, хто мав честь працювати й навчатися поруч,
– написали в інституті.
Там також додали, що церемонія прощання із професором відбудеться 27 березня:
- 12:00 – прощання в похоронному бюро Реквієм (вул. Батозька, 12 );
- 13:00 – поховання на Центральному кладовищі (вул. Підлісна (Анастасії Медвідь), 2а).
"Борис Петрович був хорошою людиною, професіонал своєї справи, цікавий співрозмовник, чуйний та уважний колега", – поділилася спогадами Альона Танасійчук.
24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким Бориса Авксентюка. Світла пам'ять!
Нагадаємо, що вночі й удень 24 березня Росія здійснила масштабну атаку по Україні, застосувавши дрони, крилаті та балістичні ракети. Під обстрілами опинилися Полтава, Запоріжжя, Дніпро, Київ, Харківська й Вінницька області та інші регіони. Удень удару зазнав і Львів – один із дронів влучив у будівлю в центрі міста. Також під атакою опинилася Тернопільська область.
Чиї ще життя обірвалися через війну?
Під час евакуації пасажирів через загрозу російського обстрілу на Одеській залізниці загинула 19-річна провідниця Ілона Вовк – її смертельно травмував зустрічний потяг.
Раніше в Харкові внаслідок ракетного удару обірвалися життя вчительки Олени Удовиченко та її сина Гордія.
Крім того, на фронті загинув 25-річний військовий із Волині Максим Мурашко – його авто підірвалося на міні в Курській області Росії.