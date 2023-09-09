Неймовірний винахідник та поліглот: в Одесі відбулася церемонія прощання з Борисом Чубіним

В Одесі в останню путь 8 вересня провели Героя Бориса Чубіна. Він був бійцем 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

Борис Чубін загинув 30 серпня 2023 року під Авдіївкою під час виконання бойового завдання. Герою назавжди залишилося 24 роки.

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Врятував не одне життя

Мама Героя Тетяна Чубіна розповіла, що Борис ніколи не ховався за спинами побратимів – завжди йшов у бій першим. Вона пригадує, що її син завжди зважено ухвалював рішення, адже знав, що від цього залежить не лише його життя, а й товаришів на фронті.

Він ходив сам зі своїми бойовими групами й вночі й вдень й він ніколи не стояв ні за чиєю спиною. Й він першим йшов. Іноді координував "повітря – земля". Й це емоційно було для нього настільки складно. Він казав: "Виснажливо, для мене тому, що від мене, від мого рішення залежить кожне життя", – розповіла пані Тетяна.

Герой став на захист країни з перших днів повномасштабного вторгнення. Перед цим він закінчив Київський національний університет й відмовився від навчання за кордоном. Тетяна Чубіна пригадує, що завжди ставила йому запитання: "Чому ти? Чому, маючи таку блискучу освіту, маючи такі великі горизонти, ти пішов в окоп солдатом воювати?". На що Борис завжди відповідав, що сучасне покоління виявилося сміливішим за кілька інших, які жили до нас в Україні.

"Та тепер ми зі зброєю в руках захищаємо вас, щоб ви могли спокійно жити, ростити дітей та будувати своє мирне життя", – пригадує мати відповідь сина.

На завданні Борис Чубін був не один, а разом з побратимом з позивним "Хуліган". Він один з небагатьох, хто вижив після прильоту під Авдіївкою. "Хуліган" розповів, що за 15 хвилин до того, як стався удар "Іскандером", він від'їхав. Це врятувало йому життя.

"Через його руки проходили майже 80% мобілізованих хлопців, які нічого не розуміли взагалі на війні, яких він готував до кожного бою. Боря підіймав їх з колін та давав їм можливість іти у бій. Ви навіть не розумієте скільки він життів врятував", – розповів "Хуліган" про Героя.

Церемонія прощання з Борисом Чубіним / Фото "Суспільне"

"Був би українським Стівом Джобсом"

Провести в останню путь Бориса прийшла і шкільна вчителька Ірина Бугера. Вона пригадала, що у школі він був бешкетником, але водночас – дуже талановитою та розумною дитиною. Борис завжди знаходив відповідь на будь-яке питання.

"Коли на початку першого класу у дітей брали інтерв'ю, ким ти хочеш стати, то він сказав, що він хоче бути президентом. Це його мрія була, але потім він хотів балотуватися в Раду, коли він був уже дорослим і боротися з корупцією, але він боровся на іншому фронті", – розповіла шкільна вчителька.

Друг Героя Тимур Федюк називає Бориса Чубіна українським Стівом Джобсом, адже з підліткового віку він створював різні прилади та додатки, які допомагали людям.

В його цивільному житті, він був винахідником, він винайшов пристрій для допомоги людям з вадами зору та слуху, і якби не війна, він був би, мабуть, українським Стівом Джобсом,

– пригадує захисника його друг.

До слова, Борис Чубін знав кілька мов – вільно володів англійською, німецькою й китайською. У підлітковому віці він почав створювати прилади для людей з вадами зору. Так, він винайшов прилад iHelp, який допомагав незрячим безперешкодно переміщатися по місту. Також Борис розробив додаток для смартфонів Garden club. Він допомагав садівникам орієнтуватися, як і коли необхідно висаджувати різні рослини.

Герой також розробив спеціальну соціальну мережу для незрячих і людей з вадами зору. За цю розробку Борис Чубін став переможцем у всеукраїнському конкурсі "Інноваційний прорив-2013".