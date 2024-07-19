Плани Трампа щодо Путіна та України приречені на фіаско

Борис Джонсон після зустрічі з Дональдом Трампом оптимістично заявив, що у разі обрання на посаду президента, американський політик буде підтримувати Україну. Це дуже важливі слова.

Усі хочуть схилити Трампа на свій бік

Заява колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Джонсона свідчить, що за політику Трампа буде йти запекла боротьба не тільки в американському, але й у європейському консервативному таборі. Багато хто з політиків цього табору пов'язує свої перспективи саме з поверненням Трампа до Білого дому.

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Тут є різні позиції й різні спроби схилити Трампа на свій бік. Угорський прем'єр Вікторі Орбан намагається зробити все можливе, щоб переконати Трампа у правильності своїх підходів до завершення війни в Україні. Однак велике питання – чи дослухається Трамп до Орбана, коли зрозуміє, що насправді той цитує не власний підхід до цієї важливої проблеми, а погляди китайського лідера Сі Цзіньпіна. Адже Трамп і його прихильники вважають Китай найбільшою небезпекою для США.

Тепер до справи під'єднався Борис Джонсон. Звісно, Джонсон зараз не є фігурою у великій політиці його кар'єра на найближчі роки є завершеною. Однак після розгрому Консервативної партії Великої Британії на останніх виборах, серед консерваторів розпочнеться боротьба за лідерство. Позиція Джонсона тут буде даватися в знаки. Трамп може з цікавістю ставитися і до самої постаті Джонсона, і до його позиції щодо закінчення російсько-української війни.

Треба усвідомити просту річ – нема таких позицій, які не можна змінити. Ми звикли вважати, що Трамп може домовитися з очільником Кремля Владіміром Путіним щодо завершення війни.

В Україні кажуть, що політик може пожертвувати українськими інтересами заради домовленостей з російським президентом. Однак наміри Трампа домовитися з Путіним і політична реальність – це абсолютно різні речі.

Трампу нема що запропонувати Путіну

Трамп живе у світі власних політичних ілюзій, які не мають нічого спільного з реальністю. У світі Трампових ілюзій можуть працювати будь-які плани. Усе це добре, поки нема реальної відповідальності за те, що відбувається насправді. Коли і якщо політик опиниться у Білому домі, то реальність наздожене.

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Путіну плювати на ілюзії Трампа. Американському політику насправді нема що запропонувати очільнику Кремля такого, що б могло його зацікавити. Путін мріє про відновлення імперії. Він знає, що лише у разі, якщо подолає Україну, поверне її у сферу свого впливу і геополітично відродить СРСР, то лише тоді зможе вважати себе повноцінним гравцем поруч з Трампом і Сі.

Якщо Путін програє цю війну, а Росія залишиться у своїх актуальних міжнародно визнаних кордонах чи навіть зі шматками українських територій, реальним геополітичним гравцем Росія вже ніколи не стане. Реальними гравцями будуть США, Китай і, можливо, Індія, але точно не Росія.

Ніяке скасування санкцій, ніяке погодження з тим, що Путін збереже контроль над окупованими територіями України не можуть переконати агресора в тому, що він має відмовитися від геополітичної місії своєї держави так, як він її бачить, і як бачать мільйони росіян.

Якщо Трамп переможе на виборах, то рано чи пізно йому доведеться зіштовхнутися з сумною реальністю – він не може запропонувати Путіну нічого, що справді б його зацікавило. Це означає, що Трампу доведеться конфліктувати з Путіним. Тут може бути важливою думка Джонсона, який нагадає Трампу, що попереджав його, що лише протистояння з Путіним і допомога Україні можуть дозволити США зменшити амбіції очільника Кремля і росіян.

Потрібно боротися навіть не за сьогоднішню позицію Трампа, а за ту, яка обов'язково з'явиться, якщо після виборів Трамп зазнає передбачуваного і заслуженого фіаско у своїх спробах домовитися з Путіним.