Дякую тобі за дружбу, ти герой, тебе всі люблять, – Джонсон про Зеленського

Борис Джонсон 7 липня оголосив про свою відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії. Після цього він зідзвонився з Президентом України Володимиром Зеленським.

За час повномасштабного вторгнення росії в Україну політики, очевидно, й справді стали справжніми друзями. Про це щонайменше свідчить свіжий допис Бориса Джонсона у твітері, у якому він прокоментував останню телефонну розмову із Зеленським після своєї заяви про відставку.

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Борис Джонсон про розмову із Зеленським

Британський політик вкотре запевнив, що кадрові зміни в уряді Великої Британії жодним чином не вплинуть на підтримку його країною України. У своєму дописі Джонсон написав також щирі та теплі слова, адресовані безпосередньо нашому президенту.

Поспілкувався раніше із президентом Володимиром Зеленським, щоб підтвердити непохитну підтримку Великою Британією України – ми продовжимо надавати життєво важливу оборонну допомогу стільки, скільки це буде потрібно. Дякую тобі за дружбу, Володимире (Зеленський – ред. 24 канал), ти герой, тебе всі люблять,

– запевнив Джонсон.

Як прокоментував відставку Джонсона Зеленський

Після заяви Бориса Джонсона про відставку Володимир Зеленський висловив впевненість, що політика Великої Британії щодо України, попри це, найближчим часом не зміниться. Разом з тим він назвав британського політика "справжнім другом України".

Згодом, у своїй розмові з очільником британського уряду, президент подякував Джонсону за рішучу та безкомпромісну підтримку України, а також за лідерство у відстоюванні українських інтересів на міжнародній арені.

Друже Борисе, усі ми із сумом сприйняли цю новину. Не лише я, а й усе українське суспільство, яке вам дуже симпатизує,

– підкреслив Володимир Зеленський.

Реакція українців на відставку Бориса Джонсона

Українці, після новини про відставку очільника британського уряду, почали активно підтримувати Бориса Джонсона у мережі, дякувати йому за підтримку України, запрошувати у гості та, традиційно, створювати меми.

Зокрема, українці "запрошують" політика стати новим мером Одеси або губернатором області, закликають зробити його новим прем'єр-міністром України та вже навіть "збирають гроші" на зарплату Джонсону на посаді в українському уряді.

Не минулось, звісно ж, і без одіозної реакції на відставку очільника уряду Великої Британії у кремлі – у держдумі країни-агресорки "високодипломатично" заявили, що "Джонсон не любить росію, того вони його теж не люблять".

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