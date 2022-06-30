Всі знали, що України в НАТО найближчим часом не буде, – Джонсон розніс "причину" нападу Росії

Російський диктатор Володимир Путін 24 лютого оголосив так звану "спецоперацію", розпочавши війну проти України. У Кремлі виправдовують війну тим, що Україна буцімто вступала в НАТО. Та наратив російських пропагандистів спростував британський прем'єр Борис Джонсон.

Джонсон заявив, що в Росії знали, що Україна не вступить у НАТО

Борис Джонсон на полях саміту НАТО в Брюсселі заявив, що військове вторгнення росіян в Україну об'єднало Захід проти Росії. Водночас він висміяв позицію Кремля про те, що причиною війни стало зближення України та НАТО.

До слова Росія має припинити війну в Україні і повністю вивести звідти свої війська, – генсек НАТО

Глава британського уряду наголосив, що до 24 лютого не було ймовірності, що Україна найближчим часом приєднається до НАТО. Джонсон заявив, що всі про це знали, в тому числі й Путін.

Це було зовсім міфічно,

– додав прем'єр Великої Британії.

. Швидкий вступ України до НАТО не був можливий з декількох причин. Одна з них полягає в тому, що Збройні Сили України та країни Альянсу мають різні типи озброєння, через що Україна повинна адаптуватися до натівської зброї. Також для вступу Києву б довелося провести ряд реформ, на які потрібен час.

Та російські пропагандисти перекрутили навіть цю заяву Джонсона. Вони зробили акцент на тому, що вступ України в НАТО в найближчому майбутньому буцімто неможливий і забули додати, що Джонсон говорив про причину нападу Росії на Україну.

Путін отримав розширення НАТО

Лідер Великої Британії заявив, що Путін так боявся, що до НАТО вступить одна Україна, що натомість через військову агресію отримав розширення Альянсу відразу на дві країни.

Йдеться про Швецію і Фінляндію, які найближчим часом офіційно вступлять до НАТО. Джонсон звернув увагу на те, що російська агресі змусила Швецію та Фінляндію відмовитися від історичної політики військового нейтралітету.

Слід додати, що країни НАТО допомагають Україні зброєю, через що ЗСУ швидко переходять на західне озброєння. Під час саміту в Мадриді генсек Альянсу Єнс Столтенберг повідомив, що НАТО допоможе Україні перейти на сучасну зброю. Він наголосив, що в країн Альянсу немає списку з видами озброєння, поставки якого до України виключені.

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