Борис Джонсон йде у відставку з поста глави партії: у найближчі години буде заява, – ЗМІ

За даними британських ЗМІ, після хвилі відставок міністрів глава британського уряду Борис Джонсон залишить посаду лідера Консервативної партії. Офіційна заява має з'явитися 7 липня.

Про це повідомляють британські ЗМІ з посиланням на власні джерела в британському уряді. Борис Джонсон полишить пост голови Консервативної партії Великої Британії.

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На посаді прем'єра Джонсон залишиться до осені

За даними британських ЗМІ, у прем'єрському кріслі Борис Джонсон залишиться до осені цього року. Нового лідера Консервативної партії оберуть до кінця літа.

Борис Джонсон обійматиме посаду прем'єр-міністра Великої Британії до чергових виборів. Після них він залишить посаду.

Колеги Джонсона вимагають відставки прем'єра

З рішенням про те, щоб Джонсон залишався на посаді прем'єр-міністра до осені, не згодні соратники глави британського уряду. Наприклад, депутат від Консервативної партії Джордж Фрімен, який був міністром в уряді Джонсона, закликає прем'єра піти з посади, а його місце має зайняти тимчасово виконуючий обов'язки.

Борис Джонсон має здати печатки посади, попросити вибачення перед Її Величністю та порадити їй призначити тимчасового прем’єр-міністра,

– заявив Фрімен.

Джонсон погодився піти, але з умовою

За даними BBC, Борис Джонсон погодився піти у відставку лише за умови, що він залишиться главою уряду до призначення нового лідера Консервативної партії. Лише після цього він готовий залишити прем'єрське крісло.

ЗМІ зазначають, що Джонсон уже провів зустріч з головою комітету Консервативної партії щодо своєї відставки й обрання нового лідера.

Скандал у британському уряді: головне

Новий скандал у Великій Британії пов'язаний з тим, що Джонсон призначив на посаду парламентського організатора Консервативної партії Кріса Пінчера, якого звинувачують у домаганнях. У 2019 році проти Пінчера навіть проводили розслідування. Прем'єр-міністр буцімто знав про це, однак канцелярія Джонсона це заперечує.

За даними ЗМІ, на фоні скандалу британський уряд покинули вже 54 міністри та чиновники на знак протесту проти Бориса Джонсона.

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