Коли мова йде про здатність вбивати російські війська, українці є найефективнішими, – Джонсон

Наші захисники продовжують стримувати ворога на усіх ділянках фронту. Експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон висловив своє захоплення українськими військовими.

Крім того, Борис Джонсон став членом Міжнародної робочої групи з питань євроатлантичної інтеграції України, яка має підготувати аргументи якнайшвидшого вступу України в НАТО. На його думку, проблема приєднання України до Північноатлантичного альянсу викликана тим, що Захід десятиліттями не міг чітко визначити, що таке Україна і яке місце вона займає в євроатлантичній архітектурі безпеки.

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Українці є найефективнішими

Як сказав колишній прем'єр-міністр Великої Британії, наразі є багато хороших моментів щодо України. За його словами, з погляду оперативної сумісності наша держава зараз виглядає дуже непогано.

Крім того, українці використовують багато озброєнь, сумісних з НАТО.

З погляду бойової потужності, з погляду ефективності армії, Збройних сил, я думаю, що навряд чи є сили НАТО, в усьому Альянсі, які можуть реально зрівнятися з Україною,

– заявив Джонсон.

Ба більше, британський експрем'єр зауважив, що Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі визнає потужності української армії.

Коли мова йде про здатність вбивати російські війська, українці є чудовими й найефективнішими,

– додав він.

Борис Джонсон стверджує, що це надзвичайно сильний аргумент у питанні вступу України до НАТО. Однак він визнає, що з деякими членами Альянсу все ж можуть виникнути складнощі.

Що ще сказав Джонсон про ймовірність членства України в НАТО: коротко