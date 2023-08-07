Смерть мобілізованого з епілепсією на Одещині: за справу взялася прокуратура

Правоохоронці з'ясують усі обставини смерті Бориса Глушака, якого лікарі визнали придатним до військової служби. Чоловік мав інвалідність з дитинства.

Смерть чоловіка, який помер після вручення повістки на Одещині, будуть розслідувати. Прокурори уже почали з'ясовувати деталі трагедії.

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Про що заявили в прокуратурі

Бориса Глушака з Одещини 1 серпня відправили служити в одну з військових частин Миколаївщини. Цього ж дня о десятій вечора він помер у частині.

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону перевіряє обставини мобілізації мешканця смт Ширяєво Одеської області. Також, за повідомленням правоохоронців, розслідують "надання медичної допомоги".

До медиків якраз дуже багато питань, адже вони визнали чоловіка таким, що може служити. А він із дитинства мав вади здоров'я.

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Кримінальне провадження розпочато з попередньою правовою кваліфікацією "Вбивство". Також прокурорами Одещини розпочато кримінальне провадження щодо можливого недбалого ставлення до військової служби службових осіб Березівського ТЦК та СП Одеської області. Слідчі перевірять, наскільки законно було призивати на військову службу чоловіка з огляду на стан його здоров'я.

У цій резонансній справі задіяно правоохоронців кількох областей. Миколаївська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону також розпочала провадження – проти лікарів області. Розслідують можливе недбале ставлення до військової служби службових осіб медичної служби однієї з військових частин Миколаївщини. Перевірять, чи вчасно надали чоловікові невідкладну медичну допомогу після приступу епілепсії.

Що відомо про померлого