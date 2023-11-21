Міністр оборони Німеччини Пісторіус прибув до Києва

Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус прибув до Києва вже наступного дня після візиту очільника Пентагону. У високопосадовця заплановані перемовини з його українським колегою, а також з Володимиром Зеленським.

Міністр оборони Німеччини прибув в Україну 21 листопада. Журналісти зауважили, що візит посадовця традиційно був неоголошеним.

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Що відомо про візит Бориса Пісторіуса

Міністр оборони Німеччини у Києві має зустрітись з:

міністром оборони України Рустемом Умєровим;

президентом України Володимиром Зеленським.

Своїм візитом міністр хотів ще раз підтвердити підтримку України з боку Німеччини. Найважливішими темами поїздки є підготовка українських військових та військова допомога,

– зазначило видання з посиланням на Міноборони країни.

Там також додали, що Борис Пісторіус має взяти участь у церемонії покладання вінків на Майдані та відвідає центр військової підготовки.

В Україні 21 листопада відзначають День Гідності та Свободи. Адже у цей день почались Помаранчева революція 2004 року та Революція Гідності 2013 року.

Вранці 21 листопада німецький журналіст Юліан Рьопке опублікував відео із зустрічі делегації Німеччини на вокзалі в Києві. Кореспондент зазначив, що міністр прибув в Україну о 5 ранку й це його другий візит в Україну на посаді.

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До речі, перший візит глави Міноборони Німеччини Бориса Пісторіуса в Київ відбувся 7 лютого 2023 року. Тоді німецький міністр з Володимиром Зеленським обговорив важливість реалізації української формули миру для відновлення миру й стабільності у Європі та світі, а також роль Німеччини в цьому процесі.

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