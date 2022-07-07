"Це був вибір між розвитком і хаосом": Джонсон рішуче відмовився йти у відставку, – ЗМІ

Борис Джонсон категорично відмовився йти з посади прем'єр-міністра Великої Британії. Перед тим подати у відставку його закликали частина представників уряду країни.

За даними ЗМІ, прем'єр вже зустрівся з членами уряду й запевнив їх, що ніякої добровільної відставки не планує. На місця звільнених чиновників Джонсон збирається призначити нових людей.

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Чому Джонсон відмовився йти у відставку

Прем'єр сказав колегам з уряду, що це був вибір між літом, зосередженим на економічному розвитку, або хаосом у змаганні за лідерство, за яким виникнув би масовий тиск на загальні вибори,

– заявило видання з посиланням на представницю ITV News Анушку Астхану.

Джонсон, мовляв, розуміє, що мандат йому надали 14 мільйонів людей й не хоче їх розчаровувати. Тому у відставку він піде лише в тому разі, якщо таке рішення схвалить партія.

Політик звільнив колишнього конкурента

На тлі скандалу Джонсон вирішив звільнити міністра з питань житлового господарства, регіонального розвитку й місцевого самоврядування Майкла Гоува. Все тому, що той закликав прем'єра піти з посади, пише BBC.

Гоув – соратник та колишній конкурент Джонсона. У 2019 році він зняв свою кандидатуру на посаду лідера Консервативної партії на користь Джонсона. Зазначимо, міністр житлового господарства став першим урядовцем, якого Джонсон звільнив сам на тлі відставок урядовців.

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Що цьому передувало

Новий скандал пов'язаний з тим, що Джонсон призначив на посаду парламентського організатора Консервативної партії Кріса Пінчера, якого звинувачують у домаганнях. Прем'єр-міністр нібито знав, що у минулому Пінчера вже були схожі інциденти. Водночас канцелярія Джонсона стверджує, що глава уряду не знав про неналежну поведінку посадовця – і тому підтримав його повторне призначення у 2022 році.

За даними ЗМІ, вже 38 членів уряду Великої Британії пішли у відставку. Серед них є міністри, їхні помічники та інші посадовці.

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