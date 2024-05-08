У Бориславі внаслідок вибуху гранати загинув чоловік: правоохоронці встановлюють обставини

На Львівщині у Бориславі внаслідок вибуху гранати загинув чоловік. Йому було 24 роки.

Інцидент трапився в середу, 8 травня. Про це повідомили в поліції Львівської області.

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На Львівщині через вибух гранати загинув 24-річний чоловік

У місті Бориславі, що на Львівщині, внаслідок вибуху гранати загинув молодий чоловік. Наразі поліцейські встановлюють обставини.

В поліції Львівської області заявили, що подія сталась сьогодні, 8 травня, о 20:50 на вулиці Івасюка. Внаслідок вибуху загинув 24-річний місцевий житель. Відомо, що інших людей у цей час поруч не було.



У Львівській області через вибух гранати загинув 24-річний чоловік / Фото Національна поліція

На місці працюють оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших служб Дрогобицького районного відділу поліції, а також спеціалісти-криміналісти та вибухотехніки поліції Львівщини,

– заявили у відділі комунікації поліції Львівщини.

Там додали, що правоохоронці встановлюють обставини вибуху та походження боєприпасу. Також вирішують питання правової кваліфікації події.

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