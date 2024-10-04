Росію атакували безпілотники: у чому головний успіх операції

Вночі 3 жовтня українські дрони атакували склади з КАБами росіян, стоянки літаків Су-35 та Су-34, а також місця зберігання авіаційного пального на військовому аеродромі "Борисоглєбськ" у Воронезькій області. У Росії заявили, що мінімум 270 безпілотників потрапили на їхню територію, але вони їх нібито "позбивали".

Україна робить рух вперед, адже добудувати повноцінно таку авіацію російським загарбникам буде все важче. Це 24 Каналу зауважив полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт Петро Черник.

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Випереджальний рух вперед

Петро Черник зазначив, що необхідно нищити російські бомбардувальники. Для цього є два способи. Перший – досягати їх на аеродромах. Ще можна збивати у повітрі, але поки що немає чим.

Важливо, що протягом 2023 року росіяни поставили до строю всього 6 одиниць Су-34. Протягом цього року гарантовано було пошкоджено або знищено щонайменше півтора десятка таких літаків.

Отже, маємо випереджальний рух вперед. А з огляду на те, що санкції будуть діяти, хай повільно, але цей зашморг затягується. Добудувати повноцінно таку авіацію їм все важче. Їхня вартість однозначно буде зростати,

– підкреслив військовий експерт.

Нагадаємо, що у ніч на 3 жовтня дрони СБУ, а також ССО та інших Сил оборони успішно атакували склади з КАБами, стоянки літаків СУ-35 і СУ-34, а також місця зберігання авіаційного пального на військовому аеродромі "Борисоглєбськ" у Воронезькій області Росії. Супутниковий моніторинг зафіксував чотири осередки пожеж.