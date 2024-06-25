Дістав рушницю й вирушив на заправку: у Борисполі затримали п'яного водія

Патрульні затримали озброєного водія у Борисполі. Крім цього, він ще й був напідпитку.

Інцидент трапився вночі 23 червня. Поліцейські приїхали за викликом на бійку і виявили потерпілого з явними тілесними ушкодженнями. За словами очевидців, ймовірний нападник поїхав на авто.

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Поліція показала затримання нападника

Орієнтування підозрюваного передали всім екіпажам. Відпрацьовуючи територію, патрульні Олег Кияшко, Олексій Запасник, Іван Сурінов та Дмитро Радик виявили та зупинили авто.

Водій вийшов до правоохоронців, тримаючи у руках рушницю. На відео з бодікамер видно, що чоловік ігнорував наказали покласти зброю і для чогось направився з нею на заправку.

Повне ігнорування команд покласти зброю. Секунди на прийняття оптимального рішення – чоловік роззброєний та затриманий,

– повідомили у Нацполіції.

Як відбувалось затримання порушника: дивіться відео

Огляд на стан сп'яніння показав 1,91 проміле алкоголю. Водій отримав протокол за керування у стані сп'яніння – ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Після цього на місці працювали слідчі. Наразі до системи ЄРДР внесли відомості за хуліганство – ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Долю чоловіка вирішуватиме суд.