Днями у відділення Бучанського управління поліції у селищі Бородянка зателефонувала знервована жінка та повідомила, що її 15-річна донька зникла. Вночі, після сварки з татом, дитина на емоціях вибігла з дому в одних домашніх капцях.
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Поліцейські змогли налагодити контакт з тінейджеркою
Після виклику слідчо-оперативна група негайно виїхала розшукувати неповнолітню. Тим часом працівники чергової частини телефонували їй, щоб пришвидшити пошуки.
Дівчина не брала слухавку близько пів години. А коли нарешті телефон озвався, то, за словами правоохоронців, на іншому кінці дроту була "дуже знервована дівчинка-підліток". Вона категорично відмовлялася називати своє місце перебування.
Лейтенант поліції Олександр Яценко та Євген Корня доволі довго розмовляли з дівчиною. Згодом вона таки пішла на контакт і зізналась, де перебуває.
Поліцейські розшукали дівчинку та привезли її додому. На щастя, жертвою злочину дитина не стала. Шановні батьки! Поліція Київщини вкотре закликає: проводьте більше часу з дітьми, більше говоріть із ними! Пам'ятайте, що під час війни діти є найвразливішою категорією!,
– наголосили в поліції.
Тим часом у Дніпрі поліція вже кілька днів розшукує двох маленьких дітей: Ельдара Панченко та Дмитра Кузьменко.
Хлопчики, яких розшукують у Дніпрі / Фото Нацполіції
У Дніпрі розшукують двох дітей
- Від 19 квітня поліція Дніпра шукає хлопчиків-братів віком 1 та 5 років: Ельдара Панченка та Дмитра Кузьменка. Річ у тім, що їх вилучили з родини, проте їхня мати їх вкрала.
- На момент зникнення діти перебували у лікарні. Звідти жінка забрала їх без дозволу лікарів.
- Правоохоронці назвали прикмети дітей та закликали всіх, хто має інформацію про їхнє місцеперебування, зателефонувати за номерами поліції: 102 та 096 884 83 94.