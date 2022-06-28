Джонсон відповів, чи вірить у ймовірність війни Великої Британії з Росією

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що не вірить у можливість війни між Росією та Великою Британією.

Можливість війни між Росією та Великою Британією

За його словами така можливість малоймовірна, але російський президент Володимир Путін хоче розширити війну проти України до рівня конфлікту між Росією та НАТО, проте йдеться насамперед про агресію РФ проти України.

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Я не думаю, що до цього дійде, і, очевидно, ми дуже наполегливо працюємо над тим, щоб війна не вийшла за межі України,

– сказав Джонсон.

За його словами, лідери G7 на саміті погодилися надавати українцям усю необхідну допомогу, щоб вони отримали стратегічну перевагу, яка допоможе змінити ситуацію.

"Путін і Кремль спробують розширити конфлікт і скажуть, що це щось між НАТО і Росією. Це зовсім не те. Йдеться про вторгнення в незалежну, суверенну країну. Йдеться про Захід та всіх друзів України, які надають їй підтримку, необхідну їм для захисту", – заявив британський прем'єр.

Джонсон підтримує Україну у війні проти Росії

З початку повномасштабної війни Росії проти Україн прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вже двічі був з візитом в Києві. Він не одноразово висловлював свою підтримку Україні та президенту Зеленському. Також проукраїнську позицію має весь уряд країни. Це дозволяє надавати Україні значну військову та фінансову підтримку.

Також Джонсон публічно виступає закликами не дати перемогти Росії. Він написав колонку під назвою "Ми ніколи не будемо в безпеці, якщо відвернемося від доблесної України", в якій виклав своє бачення чотирьох "життєво важливих кроків" для підтримки України у протистоянні російським окупантам.

Також він заявляв, що Велика Британія не повинна дозволяти нікому думати, що поступки Путіну приведуть " до чогось, крім катастрофи", оскільки він сприйме це "як нагороду за необґрунтовану агресію".

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