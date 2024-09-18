Замах на Кадирова: опозиціонер поділився, кому глава Чечні оголосив кровну помсту

У Росії розпочалася справжня боротьба між кланами: російський олігарх Сулейман Керімов та голова адміністрації Владіміра Путіна Антон Вайно замовили вбивство глави Чечні Рамзана Кадирова. Вони не поділили міжнародну компанію "Wildberries" сім'ї Бакальчуків.

Дізнавшись про це, Кадиров оголосив кровну помсту. Тепер хтось когось повинен вбити. Почалася доволі цікава історія. Таким сенсаційним інсайдом з 24 Каналом поділився російський опозиціонер, письменник, публіцист, громадський діяч Ростислав Мурзагулов.

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Як у Росії розпочалася кровна помста між 2 кланами

Власники міжнародного інтернет-магазину одягу, взуття та товарів для дому "Wildberries" – Тетяна та Владислав Бакальчуки – вирішили розлучитися. Коли почали ділити майно, взяли собі партнерів:

помічником Тетяни Бакальчук став російський олігарх та екссенатор Сулейман Керімов. Той зрозумів, що один все не зробить, тому запропонував "темку" голові адміністрації Путіна – Антону Вайно. Він усе погодив з диктатором і вони втрьох відібрали компанію;

як відомо, Владислав Бакальчук мав контакти з Рамзаном Кадировим, тому пожалівся йому. Глава Чечні опублікував відео, в якому сказав, мовляв, "якісь негідники забирають бізнес у мого друга, я не дозволяю цього робити".

Далі, 6 серпня, почалася операція ЗСУ в Курській області. Тоді ж трапився "легендарний" відхід кадирівців, до того ж саме через "Wildberries". Кадиров наказав не вступати в жодні бойові зіткнення, тому що його кинули Керімов та Вайно. Всі чеченці розбіглися, а Україна захопила понад 1200 квадратних кілометрів.

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Невдовзі Владімір Путін раптово поїхав до Чечні й сказав Кадирову на кшталт: "Друже, бери все, що хочеш. Не залишай мене в біді. Я ж віддав тобі половину Росії на рекет". На що той відповів: "Поверни мені "Wildberries". Диктатор не міг грубо кинути свою праву руку Вайно, тому попросив домовитися про відступні – порахувати хто скільки хотів інвестувати та відповідно заробити.

Зустріч так і не відбулася. Керімов та Вайно запропонували Кадирову забрати 1 мільярд доларів. Глава Чечні сказав, що це смішні гроші й він розраховував на геть інакше, тому готовий віддати 7 мільярдів доларів. Однак Керімов та Вайно відмовилися і вирішили організувати доволі дорогий захід – замах на Кадирова, тобто усунути його.

Вони виділили на це понад 200 мільйонів євро. Почали наймати працівників, які можуть виконати таке завдання. Їх у Росії не так багато, але все-таки є. Найманці погодилися, але про все повідомили Рамзана Кадирова. Вони вирішили, що з ним ефективніше й легше домовитися, аніж вбити.

Відповідно Кадиров дізнався, що Вайно та Керімов вирішили його замовити. Згідно з кавказькими законами, він оголосив їм кровну помсту. І це не жарти, а серйозний захід. Запрошуються представники кривдника та священник високого рівня, у цьому випадку один із серйозних чеченських імамів. У їхній присутності кажуть, що, мовляв, "рішення про початок кровної пости ухвалено",

– пояснив Ростислав Мурзагулов.

Той, хто оголосив про кровну помсту, не може не почати вбивати. Керімов розуміє кавказькі закони, тому вкрай серйозно заховався. Він зараз перебуває в зоні недосяжності для будь-кого. Його охороняють, мабуть, найпотужніше у світі. Водночас Вайно повинен ходити на роботу й виконувати забаганки Путіна. Тому починається доволі цікава історія: когось мають вбити, а ті, кого вбили, повинні вбити у відповідь, і не обов'язково Кадирова, Керімова чи Вайно. Можуть бути людини нижчі за рангом.

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"Вайно – відмінна мішень. Їздить на роботу. Так, має кілька охоронців, але береш "муху" на плече і його більше немає. Мені цікаво, що буде далі. Тому що Кадирову начхати на Путіна, який просив цього не робити, а лише домовитися. І тут Вайно та Керімов мають якось усунути Кадирова. Я вже купив попкорн, починаю дивитися кіно. Людина, яка мені це розказала, сказала, що це буде як "Джон Вік 5". Це закінчиться не одним трупом, а десятками з обох боків", – резюмував російський опозиціонер.