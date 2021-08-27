Боротьба з п'ятою колоною в Україні: телеканал "НАШ" можуть позбавити ліцензії

Проти одіозного подружжя Шаріїв, редактора проросійського видання "Страна" Ігоря Гужви ввели санкції. Через це почалася істерика у працівників медведчуківських каналів, які Рада нацбезпеки й оборони вимкнула ще взимку.

Естафету підтримала Нацрада з питань телебачення і радіомовлення, яка дісталася до іншого проросійського каналу – "НАШ". Його представників чекають у суді для ймовірного позбавлення ліцензії.

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"Там було 14 приписів за 1,5 року і майже відсутнє реагування, запрошення різних бойовиків з так званої "ЛНР". Це достатньо логічний крок, виникає питання, чому раніше цього не зробили", – наголосив політолог Ігор Петренко.

За словами експерта, не факт, що у телеканалу "НАШ" заберуть право мовити в Україні. Втім можуть змусити попрацювати над редакційною політикою.

Проросійських сил в Україні чимало

У суді опинилась і справа Віктора Медведчука – кума Володимира Путіна. Власні канали охрестили його "політичною жертвою режиму". Зараз він перебуває під домашнім арештом. Далі справа за прокуратурою.

Медведчук, хоч і агресивний, але не єдиний представник "русского мира" в Україні. Наблизитися впритул є ще багато до кого. Петренко пояснив, що є питання щодо:

керівника партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадима Рабіновича;

ексзаступника генпрокурора Рената Кузьміна, який збудував маєток на території комплексу відпочинку "Пуща-Водиця";

діяльності організації, яку спонсорує депутат Ілля Кива.

Тенденція до закручування гайок проросійським політикам і рупорам вилилась у суттєве зменшення рейтингів "біло-блакитного" сектору політики. Втім проросійські наративи, хоч і зникли з телеефіру, надалі лунають в ютубі, хай і не з такою широкою аудиторією.

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Міністерство культури й інформаційної політики направляє запити, поки що без блокування. Представників проросійських сил навіть пускають у парламент, попри статус "поза законом". Спікер парламенту Дмитро Разумков на засіданні РНБО утримався від голосування і щодо закриття каналів, і щодо санкцій проти кума Путіна.

"Дмитро Олександрович не хоче вступати в конфліктні ситуації, хоче бути над битвою. Для спікера Верховної Ради це достатньо раціональна позиція, хоча для політика, як правило, це програшна позиція", – зазначив політолог Володимир Фесенко.

Проводити реформи й боротися за молодь

Використання РНБО як єдиного інструменту боротьби з п'ятою колоною залишається дискусійним питанням. На самій лише політичній волі у законній площині далеко не виїхати – варто збирати докази і проводити судову реформу.

Для нас головне перейти з режиму надзвичайної ситуації, коли РНБО умовно перебирає на себе функції суду і правоохоронних органів. Важливо, щоб люди отримали у цій країні вироки, тоді ці процеси будуть незворотними,

– підкреслив політолог Костянтин Батозський.

Фахівці переконані, що в епоху інтернету недостатньо лише заблокувати проросійські медіа. Той самий проросійський сайт "Страна", після введення санкцій проти його власника Гужви, просто переїхав на новий домен і продовжує працювати.

Неможливо лише санкціями зупинити шкідливу діяльність проросійських сил – їх треба постійно контролювати. Водночас потрібно працювати над зменшенням їхнього впливу, і для цього є всі умови.

"Як би цинічно це не звучало, проросійський електорат має тенденцію до вимирання. Це здебільшого люди похилого віку і їхня частка поступово зменшуватиметься. Важливо водночас виграти серця і уми наступних поколінь українців", – додав Батозський.

В Україні борються з проросійськими силами: дивіться відео 24 каналу