Усе було заточено проти Байдена: як республіканці будуватимуть свою боротьбу з Гарріс
Відмова Джозефа Байдена від участі у президентських виборах псує передвиборчу кампанію Дональда Трампа. Адже сценарій боротьби з потенційною кандидаткою від Демократичної партії Камалою Гарріс для республіканців менш привабливий, ніж з Байденом.
Про це 24 Каналу сказав політолог Олег Саакян. Він припустив, як зміниться передвиборча кампанія Трампа через зміну опонента.
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Якою буде політика республіканців щодо Гарріс
Як зазначив політолог, у республіканців 100% був план "Б", адже зміна кандидата була прогнозованою. Однак тепер ситуація для команди Трампа складніша. Зараз вони, найімовірніше, будуть концентруватися все одно на Байдені, а Камалу Гарріс ігноруватимуть.
Їм (республіканцям – 24 Канал) немає жодного сенсу з нею прямо конкурувати, адже це не дасть додаткової явки на виборах,
– наголосив Саакян.
Республіканці будуть виключно торпедувати партію й Байдена, а Гарріс завжди йтиме через кому. Команда Трампа навпаки занижуватиме статус опонентки й демонструватиме, що вона взагалі не є конкурентом.
"Вони (команда Трампа – 24 Канал) далі продовжуватимуть бити насамперед по Байдену, опонуючи йому як чинному президенту й вимагаючи відставки. Адже республіканці працюють на свого виборця, а не щоб переманити інших", – додав політолог.
Яка особливість рейтингу у США
Зі старту Гарріс має хороші позиції у рейтингу, хоча й стартує на тлі скандальності відходу Байдена, який затягнув з рішенням й вже спалив репутаційний потенціал, який можна було б покласти в старт кампанії Гарріс. Водночас у Трампа великий антирейтинг.
Через відповідальність, чи егоїзм, але це показує, що Байден тримався за крісло, а це завжди некрасиво й вийти з цього образу буде складно. Водночас можна було б продемонструвати, що Байден знявся, бо ставить національний державний інтерес вище, ніж персональний,
– мовив політолог.
За його словами, старт Камали Гарріс відбувається не на найкращих умовах. Однак щодо рейтингів, то тут важливий потенціал до зростання.
У Камали Гарріс рейтинг вищий і вона його ще не вичерпала, а перед Трампом вже скляна стеля,
– зазначив Саакян.
Рейтинг на виборах у США – це одна з останніх речей, про яку важливо говорити, бо по загальному рейтингу можна виграти. Як відбулося з Гілларі Клінтон, яка на понад мільйон голосів обійшла Трампа, але програла у так званих штатах, які коливаються.
Важливим є рейтинг, скільки своїх виборців ви приведете на виборчі дільниці, й те, аби ваш виборець не розчарувався.