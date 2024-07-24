Усе було заточено проти Байдена: як республіканці будуватимуть свою боротьбу з Гарріс

Відмова Джозефа Байдена від участі у президентських виборах псує передвиборчу кампанію Дональда Трампа. Адже сценарій боротьби з потенційною кандидаткою від Демократичної партії Камалою Гарріс для республіканців менш привабливий, ніж з Байденом.

Про це 24 Каналу сказав політолог Олег Саакян. Він припустив, як зміниться передвиборча кампанія Трампа через зміну опонента.

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Якою буде політика республіканців щодо Гарріс

Як зазначив політолог, у республіканців 100% був план "Б", адже зміна кандидата була прогнозованою. Однак тепер ситуація для команди Трампа складніша. Зараз вони, найімовірніше, будуть концентруватися все одно на Байдені, а Камалу Гарріс ігноруватимуть.

Їм (республіканцям – 24 Канал) немає жодного сенсу з нею прямо конкурувати, адже це не дасть додаткової явки на виборах,

– наголосив Саакян.

Республіканці будуть виключно торпедувати партію й Байдена, а Гарріс завжди йтиме через кому. Команда Трампа навпаки занижуватиме статус опонентки й демонструватиме, що вона взагалі не є конкурентом.

"Вони (команда Трампа – 24 Канал) далі продовжуватимуть бити насамперед по Байдену, опонуючи йому як чинному президенту й вимагаючи відставки. Адже республіканці працюють на свого виборця, а не щоб переманити інших", – додав політолог.

Яка особливість рейтингу у США

Зі старту Гарріс має хороші позиції у рейтингу, хоча й стартує на тлі скандальності відходу Байдена, який затягнув з рішенням й вже спалив репутаційний потенціал, який можна було б покласти в старт кампанії Гарріс. Водночас у Трампа великий антирейтинг.

Через відповідальність, чи егоїзм, але це показує, що Байден тримався за крісло, а це завжди некрасиво й вийти з цього образу буде складно. Водночас можна було б продемонструвати, що Байден знявся, бо ставить національний державний інтерес вище, ніж персональний,

– мовив політолог.

За його словами, старт Камали Гарріс відбувається не на найкращих умовах. Однак щодо рейтингів, то тут важливий потенціал до зростання.

У Камали Гарріс рейтинг вищий і вона його ще не вичерпала, а перед Трампом вже скляна стеля,

– зазначив Саакян.

Рейтинг на виборах у США – це одна з останніх речей, про яку важливо говорити, бо по загальному рейтингу можна виграти. Як відбулося з Гілларі Клінтон, яка на понад мільйон голосів обійшла Трампа, але програла у так званих штатах, які коливаються.

Важливим є рейтинг, скільки своїх виборців ви приведете на виборчі дільниці, й те, аби ваш виборець не розчарувався.