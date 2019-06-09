Боротьба з браконьєрами: як журналісти вийшли на рейд з патрулем

Масово, попри нерестову заборону, браконьєри займаються риболовлею на Черкащині. Вони спускають на воду сітки та інші заборонені знаряддя, а улов ховають у найнесподіваніший спосіб.

Коли тільки-но знижується спека, то на Дніпрі починають з'являтися перші човни з рибалками. Чоловіки, попри нерестову заборону, закидають вудки у річку.

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Охочих порибалити у сезон нересту не бракує. Шукаючи легку здобич, браконьєри перегороджують рибні шляхи сітками та ятерами. Проте найбільша біда у місцях, якими риба йде на нерест. Їх рибоохоронці об’їжджають в першу чергу. А найбільше охочих незаконно наловити риби саме вночі.

Інспектори пояснюють, що така ситуація звична справа. Навіть, коли впіймають браконьєрів, ті просто так не здаються. І їх доводиться ловити і у воді, і на суші. Як приклад їм вдалося затримати хлопця з двома мішками риби, але як вона туди потрапила – він не знає.



Конфіскована риба

Неушкоджену рибу із сіток та ятирів випускають, решту конфісковують. А всього з початку року вилучили близько чотирьох тон незаконно виловленої риби. Через браконьєрів на черкаському відрізку Дніпра вже значно зменшилась кількість сомів та судаків. І це непокоїть рибоохорону.

Бачите, в даному транспортному засобі знаходиться сітка з розмір вічка 55. Є риба – лящі, плітка,

– розповів державний інспектор Черкаського рибоохоронного патруля Андрій Тичков.

Варто нагадати, що штраф за порушення правил рибальства – до 3,5 тисяч гривень. Додатково доведеться ще й заплатити за кожну рибину.

Що таке нерестова заборона?Нерест – це головний та найважливіший період у риби. З метою охорони, збереження та створення сприятливих умов для природного відтворення водних біоресурсів з 29 березня 2019 року встановлюється нерестова весняно-літня заборона.



Тривалість заборони відрізняється залежно від водойми. Так, у всіх водосховищах і озерах з затоками, протоками заборона триває по 6 червня (включно), у всіх річках та їх кореневих водах – по 17 травня, у новостворених водних об'єктах, а також у придатковій системі річок та інших водних об'єктах – по 26 червня.



У цей період забороняється пересування човнів, промислове рибальство, здійснення підводного полювання, проведення днопоглиблювальних, вибухових та інших видів робіт.