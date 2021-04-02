У боротьбі з корупцією Україна та США брати по зброї, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський розкрив нові подробиці першої розмови з лідером США Джо Байденом. Як сказав український лідер, вони обговорили продовження реформ в Україні.

Зеленський запевнив, що американський президент підтримує реформи в Україні. Особливо у контексті боротьби з корупцією.

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За словами Зеленського, Джо Байден підтримав антикорупційну та судову реформи в Україні.

Було відзначено та підтримано втілення реформ в Україні, зокрема антикорупційної, судової та реформи Конституційного суду. За словами Байдена, у питаннях боротьби з корупцією США та Україна брати по зброї,

– заявив президент.

Розмова Зеленського та Байдена: головне

Розмова лідерів України та США відбулася 2 квітня. Політики обговорили нарощення російських військ на Донбасі та зусилля українського президента у боротьбі з корупцією.

Президенти погодилися, що реформи є центральними для євроатлантичних прагнень України. Також політики обговорили важливість тісної співпраці США та України для стримування пандемії COVID-19.

Україна очікувала на цю розмову ще з моменту інавгурації Джо Байдена. Однак американський лідер так і не зателефонував Володимиру Зеленському. Припускають, що на заваді цьому стала " недостатня боротьба з корупцією ".

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