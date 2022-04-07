Боротимемося, поки не відновимо територіальну цілісність, – Зеленський не допускає здачі міст

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде боротися, доки не відновить свою територіальну цільність. Про це глава держави сказав у контексті того, чи готова Україна віддати певні міста, чи там триватиме війна до повного відновлення контролю української влади.

Зеленський: Те, що відбувається на півдні України – велика помилка

В інтерв'ю індійському ЗМІ Republic Media Network Зеленський запевнив, що Україна буде боротися за міста на півдні та сході України. Йдеться про Одесу, Маріуполь, Харків та інші міста.

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У будь-якому випадку ми будемо боротися за всі ці міста. І сьогодні Одеса повністю наша й вона не окупована. І сьогодні, як я сказав, у Маріуполі йдуть бої. Там найскладніша ситуація. Боротися ми будемо, поки не відновимо свою територіальну цілісність,

– сказав глава держави.

Окрім того, Зеленський назвав "великою помилкою" те, що відбувається на півдні України. Там, за словами президента, російські військові вбиваються місце владу.

"У цілому це велика помилка те, що відбувається з півднем. У ті міста, куди зайшли окупанти, вони вбивають місцеву владу, тому що люди не хочуть іншу владу. Люди не віддають своїх місцевих керівників. Вони їх просто кидають у підвали або катають. Ми вже втратили багато місцевих лідерів", – розповів Зеленський.

Він заявив, що місцеві жителі протестують проти того, кого намагається поставити Росія, оскільки окупанти вбили мерів, яких вибрали люди.

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