Росія – економічний карлик, бензоколонка, власник якої має атомну бомбу, – Боррель

Високий представник ЄС з зовнішньої політики Жозеп Боррель розкритикував Росію та її владу за дії, які вона вчиняє у своїй політиці. Зокрема, він назвав країну-агресорку "економічним карликом" і "бензоколонкою".

Він також розкритикував ядерний шантаж російського диктатора Владіміра Путіна. До того ж Боррель назвав його "власником ядерної бомби".

Дивіться також Окрема секція в Європейському фонді миру: скільки мільярдів Україна отримуватиме щорічно

Боррель жорстоко висловився про Росію

Високопоставлений чиновник підкреслив, що Путін мав серйозні прорахунки у своєму рішенні розпочати повномасштабне вторгнення в Україну. За його словами, російський президент "майже в усьому помилився", зокрема, у тому, що він міг би здійснювати контроль над країнами Європейського Союзу через залежність від російських енергоносіїв.

"Путін жертвує своїм народом та армією заради особистого та політичного виживання. Саме тому так важко вести перемовини про мир", – наголосив Боррель.

Високий представник ЄС також пройшовся по відносинах Росії та Китаю. Він зазначив, що неможливо порівнювати Пекін та Москву.

Китай – реальний геополітичний актор, тоді як Росія – економічний карлик, бензоколонка, власник якої має атомну бомбу,

– заявив дипломат.

Боррель також позитивно оцінив переговори щодо української Формули миру у Саудівській Аравії. Зокрема, він відмітив участь у них Китаю. Головний дипломат ЄС підкреслив, що Пекін зовсім не влаштовує теперішня ситуація, яка склалася з ядерною загрозою у світі.

Наостанок Боррель наголосив, що попри це, Китай явно не буде показувати те, що він зменшив свою підтримку країни-агресорки.

Що відомо про участь Китаю на саміті у Джидді