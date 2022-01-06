Боррель обговорив зі Шмигалем безпеку і санкції проти Росії

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель 6 січня зустрівся із прем'єр-міністром Денисом Шмигалем у Києві. Темою розмови було посилення безпеки та санкцій, щоб не допустити подальшої агресії Росії.

Прем'єр наголосив, що Україні в непростий час у відносинах з Росією важливо бачити активну позицію і підтримку Європи. Тому перший візит високого представника ЄС на Донбас від початку збройної агресії Росії є цінним для нашої держави.

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З нетерпінням чекаємо на подальшу підтримку та рішучість у прийнятті жорстких економічних санкцій проти Росії у разі чергового раунду агресії проти нашої держави,

– сказав Шмигаль.

Він також звернув увагу на те, що Росія має на меті не допустити того, щоб Україна вступила до ЄС і НАТО. Наша держава, в свою чергу, продовжує виконувати євроатлантичні та євроінтеграційні зобов’язання.

ЄС не приймає незаконні вимоги Росії

Шмигаль подякував Боррелю за чітку позицію у неприйнятті незаконних вимог Росії. Йдеться про так звані гарантії безпеки, які країна-агресорка безпідставно вимагає від Заходу.

На так звані пропозиції Кремля щодо безпеки має бути одностайна відповідь. Трансатлантична єдність є запорукою міцної підтримки України, – сказав очільник уряду.

Він відзначив, що Україна цінує позицію ЄС швидко реагувати на подальшу військову агресію проти нашої держави, запровадивши пакет нових санкцій.

Водночас Боррель запевнив, що йому цікаво поглиблювати подальшу співпрацю України та ЄС у різних сферах загалом та у роботі Кримської платформи зокрема. За його словами, одним з перспективних напрямків співпраці також може стати взаємодія у сфері кібербезпеки. Жозеп Боррель наголосив, що ЄС є і залишається надійним партнером України.

Заяви Борреля під час візиту в Україну

Жозеп Боррель обрав Україну для першого закордонного візиту у 2022 році на знак підтримки нашої держави. Він прибув у ніч на 5 січня і вирушив на Донбас із очільником МЗС Дмитром Кулебою. Згодом зробив низку заяв.

Зокрема, він зазначав, що тепер став очевидцем наслідків агресії Росії проти України. Також, за словами Борреля, зараз конфлікт перебуває на межі. Тому він попередив, що будь-яка агресія матиме масштабні наслідки і величезну ціну.

Високий дипломат ЄС запевнив, що безпека Європи залежить безпосередньо від безпеки України. Усі питання, які стосуються нашої країни, мають вирішуватися лише за участі Києва.

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