Боррель вимагав від Ірану зупинити підтримку Росії у війні

20 грудня 2022, 15:49
Читать новость на русском

Джерело:

Жозеп Боррель

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель засудив підтримку Іраном Росії в її війні проти України і триваючі репресії проти опозиції в країні.

Про це Боррель написав у своєму Twitter. Попередньо він зустрівся з міністром закордонних справ Ірану Хоссейном Амір-Абдуллахіаном. 

Увага Чи будуть в ООН розслідувати постачання іранських дронів Росії

Необхідна зустріч з міністром закордонних справ Ірану Хоссейном Амір-Абдуллахіаном в Йорданії на тлі погіршення відносин між Іраном та ЄС,
– написав Боррель напередодні регіональної конференції, яку приймає Йорданія.

Чи вдалось домовитись

За словами Борреля, сторони домовилися про необхідність підтримки зв'язку і важливість відновлення ядерної угоди.

Наголосив на необхідності негайного припинення військової підтримки Росії та внутрішніх репресій в Ірані. Домовилися, що ми повинні тримати зв'язок відкритим і відновити Спільний всеосяжний план дій на основі Віденських переговорів,
– додав він.

Як Іран допомагає Росії вести війну: головне 

  • Міністр закордонних справ Ірану заявив, що Тегеран ні в кого не питатиме дозволу на розширення відносин із Росією.
  • 17 грудня Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що Росія отримала нову партію дронів від Ірану.
  • За словами президента Володимира Зеленського, Москва замовила загалом 2400 дронів у Тегерана.
Важливо! Іран довго заперечував, але зрештою визнав, що постачав Москві безпілотники, але сказав, що вони були надіслані до того, як Росія напала на Україну в лютому. Втім, знову ж таки замовчують правду, адже нове постачання "шахідів" відбулось цього місяця, після вимог світових лідерів припинити будь-яку допомогу Росії. 
Автор: Анастасія Лукашевська