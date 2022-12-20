Боррель вимагав від Ірану зупинити підтримку Росії у війні

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель засудив підтримку Іраном Росії в її війні проти України і триваючі репресії проти опозиції в країні.

Про це Боррель написав у своєму Twitter. Попередньо він зустрівся з міністром закордонних справ Ірану Хоссейном Амір-Абдуллахіаном.

Увага Чи будуть в ООН розслідувати постачання іранських дронів Росії

Необхідна зустріч з міністром закордонних справ Ірану Хоссейном Амір-Абдуллахіаном в Йорданії на тлі погіршення відносин між Іраном та ЄС,

– написав Боррель напередодні регіональної конференції, яку приймає Йорданія.

Чи вдалось домовитись

За словами Борреля, сторони домовилися про необхідність підтримки зв'язку і важливість відновлення ядерної угоди.

Наголосив на необхідності негайного припинення військової підтримки Росії та внутрішніх репресій в Ірані. Домовилися, що ми повинні тримати зв'язок відкритим і відновити Спільний всеосяжний план дій на основі Віденських переговорів,

– додав він.

Як Іран допомагає Росії вести війну: головне

Міністр закордонних справ Ірану заявив, що Тегеран ні в кого не питатиме дозволу на розширення відносин із Росією.

17 грудня Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що Росія отримала нову партію дронів від Ірану.

За словами президента Володимира Зеленського, Москва замовила загалом 2400 дронів у Тегерана.

Іран довго заперечував, але зрештою визнав, що постачав Москві безпілотники, але сказав, що вони були надіслані до того, як Росія напала на Україну в лютому. Втім, знову ж таки замовчують правду, адже нове постачання "шахідів" відбулось цього місяця, після вимог світових лідерів припинити будь-яку допомогу Росії.