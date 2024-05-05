"Російські війська можуть бути на кордоні Польщі": Боррель закликав Європу до дій

Нині Росія повертається до імперської ідеології, тому стала головною загрозою для Європи. Якщо країни не будуть діяти рішуче, то путінські війська можуть опинитися на польських кордонах.

Таку думку висловив високопоставлений представник ЄС Жозеп Боррель під час виступу в Оксфордському університеті щодо ситуації з безпеки у світі. Він додав, що раніше створені міжнародні системи, які мали не допустити воєн, більше не працюють.

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Путін не зупиниться в Україні

Боррель наголосив, що нині Путін становить загрозу для всієї Європи, адже він повернув Росію до імперських переконань. Ба більше, він переконаний, що російські війська можуть опинитися на європейських кордонах, якщо досягне успіху в Україні.

Сьогодні Путін є екзистенційною загрозою для всіх нас. Якщо Путін досягне успіху в Україні, він там не зупиниться. Перспектива, за якої в Києві буде утворено маріонетковий уряд, як це відбулося в Білорусі, коли російські війська будуть на кордонах Польщі, а Росія контролюватиме 44 відсотки світового зернового ринку, – є чимось таким, про що європейці мають знати,

– заявив Боррель.

Високопоставлений представник ЄС зауважив, що після європейці хотіли створити навколо себе коло друзів, а натомість у світі утворюється "вогняне коло". Боррель вважає, що міжнародна система, яка сформувалася після періоду "холодної війни", більше не працює: США втратили статус гегемона, а порядок, що сформувався після Другої світової війни, починає розпадатися.

Росія стала найбільшою загрозою для Європи

Боррель наголосив, що за таких умов нинішня Європа може зникнути. Тому він закликає країни до рішучих дій, адже Росія – найбільша екзистенційна загроза для Європи. Боррель додав, що поки в ЄС не всі країни це розуміють, однак більшість реально оцінює загрозу. На думку високопоставленого представника ЄС, Путін реабілітує імперську Росію.

Це була Грузія 2008 року. Це був Крим у 2014 році. Ми не бачили або не хотіли бачити еволюцію Росії під наглядом Путіна. Навіть попри те, що Путін сам попередив нас на Мюнхенській безпековій конференції у 2007 році. Важливо перечитати, що Путін сказав у 2007 році під час безпекової конференції в Мюнхені, – те, що, я боюся, ніхто не хотів чути або розуміти,

– наголосив Боррель.

У підсумку Боррель зауважив, що створена Європою система дозволила 70 років жити у мирі, втім це не призвело до позитивних зрушень у політичних відносинах з Росією та Китаєм. Ба більше, попри надії покращити їх, Європа стала залежною, а у Кремлі це перетворили на зброю. Тому Боррель закликає реально оцінювати загрозу Путіна.

"Європейський Союз керується більшістю, наша політика стосовно Росії завжди перебуває під загрозою, коли одного голосу достатньо для вето, – як це (прем’єр-міністр Угорщини – 24 Канал) Віктор Орбан довів, коли затримав наш нещодавній пакет допомоги для України. Водночас в Сполучених Штатах політична поляризація затримала пакет військової допомоги (для України – 24 Канал) на пів року. У розпалі війни пів року – це дуже багато часу. Це може дорівнювати різниці між перемогою та поразкою у війні", – наголосив представник ЄС.