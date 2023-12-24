Путін не відмовиться від війни в Україні, на карті – існування ЄС, – Боррель

Повномасштабна війна в Україні триває майже два роки. У Євросоюзі вважають, що російський президент вирішив продовжувати вести злочинну війну до перемоги.

Жозеп Боррель закликав активніше підтримувати Україну. Це пов'язано із тим, що він переконаний, російський президент Владімір Путін не налаштований припиняти повномасштабну війну найближчим часом.

Дивіться також Google ретранслює російську пропаганду? Як подолати зомбування росіян

ЄС повинен мобілізувати свої можливості

Боррель підкреслив, що в Україні на карту поставлене існування Європейського Союзу, тому потрібно звернути увагу на небезпеку, яка загрожує європейській демократії.

Путін вирішив продовжувати війну до остаточної перемоги,

– сказав дипломат.

За його словами, успіх Росії залежить від того, чи вдасться залучити на поле бою якомога більше людей. Він наголосив, що, якщо Євросоюз не змінить курс та не мобілізує всі можливості, тоді Путіну виграти війну в Україні.

Голова дипломатії ЄС пояснив, що російський президент не може задовольнитися "шматком України" й дозволити решті території належати до Євросоюзу. Водночас він нагадав, що Путін покладає надії на вибори в США.Боррель сказав, що потрібно готуватися до тривалого конфлікту із високою інтенсивністю.

Водночас він переконаний, що Путін помиляється в розрахунках щодо своєї армії та недостатньою реакцією Заходу.

Росія ніколи не була здатна стати нацією. Вона завжди була імперією з царем, з Радами, а тепер з Путіним. Це константа Росії, її політична ідентичність і, як наслідок, загроза для її сусідів – і особливо для нас,

– підсумував Жозеп Боррель.

Путін натякає Заходу на угоду та припинення вогню