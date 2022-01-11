Боррель запропонував ЄС напрацювати власні "гарантії безпеки", – ЗМІ

Євросоюз хоче бути учасником переговорів між США та Росією щодо безпеки в Європі. Через це Жозеп Боррель нібито запропонував міністрам закордонних справ ЄС розробити власні "гарантії безпеки".

Пропозицію Борреля підтримали не всі

За даними американського видання, про це нібито мовиться у листі глави європейської дипломатії. Його Боррель відправив міністрам закордонних справ Європейського Союзу.

Важливо Росія у Женеві вимагала "залізобетонних гарантій", що Україна ніколи не вступить у НАТО

Політик наполіг на тому, що головною метою має бути забезпечення участі Євросоюзу в переговорному процесі з Росією. Він наголосив, що виступає за окремі європейські пропозиції щодо безпеки. Боррель також ініціював пряму розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Однак пропозицію дипломата підтримали не всі міністри. Це попри те, що глава дипломатії пообіцяв "повну узгодженість і координацію з НАТО" при формулюванні європейських пропозицій щодо "контролю над звичайними озброєннями та заходів зміцнення довіри та безпеки".

Що відомо про переговори США й Росії щодо "гарантій безпеки"

10 січня у Женеві відбулися переговори представників США та Росії щодо "гарантій безпеки". Ні Володимир Путін, ні Джо Байден участі у них не брали. Загалом розмова тривала 7 годин у закритому форматі. Однак ні про що конкретне не вдалося домовитися.

Відомо, що Кремль вимагав, аби Україна ніколи не вступила у НАТО. Це нібито є питанням "нацбезпеки" для Росії. Однак заступниця держсекретаря США Уенді Шерман наголосила, що Вашингтон не дозволить нікому закрити двері до НАТО для будь-якої країни.

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