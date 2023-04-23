У Росії за день померли 2 депутати від партії Путіна: один входив до списку топбагатіїв

За дивовижним збігом обставин, аж 2 народних депутати парламенту ворожої держави від партії "Єдина Росія" померли в один день. Власне, йдеться про Ніколая Борцова та Джашарбека Узденова.

У неділю, 23 квітня, російські ЗМІ повідомили, що до Кобзона відправилось аж два народних обранці Державної думи Росії. Важливо, що Борцов був у списку 100 найбагатших чиновників ворожої держави, а його колега-небіжчик Узденов, – взагалі, нічим особливим не запам'ятався. Про це інформує 24 Канал.

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Росія втратила "великих умів"

Як відомо, Ніколай Борцов помер у віці 77 років. Він був депутатом Держдуми з 2003 року, а також працював у п'яти скликаннях російського парламенту та навіть входив у комітет у справах національностей. "Заслуг" перед народом Росії у нього декілька. Зокрема, це величезний фінансовий капітал та санкції, накладені Заходом після початку широкомасштабного вторгнення.

В Україні Борцова та ще кілька депутатів Думи заочно засудили до 15 років позбавлення волі. Сталося це через те, що він голосував за "незалежність" так званих квазіреспублік.

Водночас Джашарбек Узденов помер у віці 56 років та тривалий час був членом комітету з екології, природних ресурсів та охорони навколишнього середовища. Насправді про нього чогось особливого сказати не можна, однак якщо глянути на стан "навколишнього середовища" Росії – то стає зрозумілим, що свою роботу він виконував погано.

Росія розвалюється