На борту були українці: з Кабула полетів перший комерційний рейс

У МЗС України заявили, що з аеропорту Кабула 9 вересня вперше після захоплення країни терористами вилетів комерційний рейс. На борту літака Qatar Airways з афганської столиці вивезли понад 100 людей.

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко у коментарі 24 каналу повідомив, що на борту літака переважно були іноземці. За дорученням Дмитра Кулеби, українському відомству вдалося домовитися з Катаром про можливість евакуації українців цим рейсом.

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Тим часом посольство України у Таджикистані запропонувало українцям вилетіти цим рейсом з Афганістану та прибути у Доху. У майбутньому їх обіцяли повернути в Україну комерційними авіалініями.

Зголосилися лише двоє українців: мати та її неповнолітня дитина. Катарська сторона забезпечила їхнє перевезення до Дохи та тимчасове розміщення в Катарі безплатно,

– розповів Ніколенко.

За даними речника МЗС, рейс прибув до Дохи 9 вересня о 20:00. Українці вже здали ПЛР-тести на коронавірус. Якщо результати будуть негативними, мама і дитина вже найближчим часом зможуть повернутися в Україну.

Сьогодні українців у Катарі відвідає консул. Він надасть усю необхідну допомогу.

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