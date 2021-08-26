Евакуйована з Афганістану народила дитину на борту літака США

На борту військового літака США народилася дитина. Це сталося під час евакуації її родини з Афганістану.

Дівчинку, за словами генерала Тода Волтерса, голови європейського командування США, вирішили назвати на честь літака Boeing C-17 – Річ. У матері немовляти почалися пологи 21 серпня, в польоті.

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Батьки дитини вирушать у США

У жінки виникли ускладнення. Її стан покращився після рішення командування літака знизитися, щоб збільшити тиск повітря на борту. Дівчинка народилася через кілька хвилин після приземлення літака на авіабазу Рамштайн у Німеччині.

Матір та дитину доставили в лікарню США в Ландштулі в Рейнланд-Пфальці. Згідно з інформацією Тода Волтерса, Річ та її батьки згодоим вирушать в Сполучені Штати Америки.

Генерал додав, що 20 серпня після евакуації з Кабула 100 осіб потребували медичної допомоги. З них – 2 інші матері, чиї діти народилися після приземлення на базі.

Ситуація в Афганістану: останні новини

Афганістан після захоплення влади "Талібаном" вже покинули 82 тисячі людей. У Пентагоні зазначили, що близько 10 тисяч людей ще чекають на евакуацію з Кабула літаками США. Водночас деякі мешканці не можуть дістатись аеропорту.

Глава регіонального офісу ВООЗ Рана Хадже повідомила, що в Афганістані вже використали 70% ліків із так званого недоторканного запасу. Того, що залишилось на складах, вистачить лише на тиждень.

Водночас посольства США, Австралії та Великої Британії застерегли своїх громадян від поїздок до аеропорту Хаміда Карзая у Кабулі – є велика ймовірність терактів.

Кожен ВПС США має кодове ім'я для зв'язку. Кодова назва літака, який доставив сім'ю з Афганістану – Reach 828.