Евакуйована з Афганістану народила дитину на борту літака США
Джерело:CNN
На борту військового літака США народилася дитина. Це сталося під час евакуації її родини з Афганістану.
Дівчинку, за словами генерала Тода Волтерса, голови європейського командування США, вирішили назвати на честь літака Boeing C-17 – Річ. У матері немовляти почалися пологи 21 серпня, в польоті.
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Батьки дитини вирушать у США
У жінки виникли ускладнення. Її стан покращився після рішення командування літака знизитися, щоб збільшити тиск повітря на борту. Дівчинка народилася через кілька хвилин після приземлення літака на авіабазу Рамштайн у Німеччині.
Матір та дитину доставили в лікарню США в Ландштулі в Рейнланд-Пфальці. Згідно з інформацією Тода Волтерса, Річ та її батьки згодоим вирушать в Сполучені Штати Америки.
Генерал додав, що 20 серпня після евакуації з Кабула 100 осіб потребували медичної допомоги. З них – 2 інші матері, чиї діти народилися після приземлення на базі.Довідка. Кожен ВПС США має кодове ім'я для зв'язку. Кодова назва літака, який доставив сім'ю з Афганістану – Reach 828.
Ситуація в Афганістану: останні новини
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- Водночас посольства США, Австралії та Великої Британії застерегли своїх громадян від поїздок до аеропорту Хаміда Карзая у Кабулі – є велика ймовірність терактів.