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      "Боруссія" Д здолала "Шальке" у рурському дербі

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      У рурському дербі дортмундська "Боруссія" зуміла взяти гору над "Шальке" та закріпилась на першій сходинці турнірної таблиці, суттєво відірвавшись від "Баварії".

      Євген Коноплянка вийшов на заміну на 76 хвилині при рахунку 1:2 і не зміг допомогти своїй команді уникнути поразки.

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      Відкрили рахунок дортмундці після стандарту, відзначився Делейні.

      "Шальке" завдяки відеоповтору отримав право на пенальті і рахунок зрівняв.

      Утім на 74 хвилині Санчо таки провів переможний для "Боруссії" гол.

      Теги: Спорт Футбол Євген Коноплянка
      Джерело: 24 канал
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