"Боруссія" Д здолала "Шальке" у рурському дербі

У рурському дербі дортмундська "Боруссія" зуміла взяти гору над "Шальке" та закріпилась на першій сходинці турнірної таблиці, суттєво відірвавшись від "Баварії".

Євген Коноплянка вийшов на заміну на 76 хвилині при рахунку 1:2 і не зміг допомогти своїй команді уникнути поразки. Читайте також: "Манчестер Сіті" зазнав першої поразки в чемпіонаті Англії Відкрили рахунок дортмундці після стандарту, відзначився Делейні. "Шальке" завдяки відеоповтору отримав право на пенальті і рахунок зрівняв. Утім на 74 хвилині Санчо таки провів переможний для "Боруссії" гол.