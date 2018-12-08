"Боруссія" Д здолала "Шальке" у рурському дербі
У рурському дербі дортмундська "Боруссія" зуміла взяти гору над "Шальке" та закріпилась на першій сходинці турнірної таблиці, суттєво відірвавшись від "Баварії".
Євген Коноплянка вийшов на заміну на 76 хвилині при рахунку 1:2 і не зміг допомогти своїй команді уникнути поразки.
Читайте також: "Манчестер Сіті" зазнав першої поразки в чемпіонаті Англії
Відкрили рахунок дортмундці після стандарту, відзначився Делейні.
"Шальке" завдяки відеоповтору отримав право на пенальті і рахунок зрівняв.
Утім на 74 хвилині Санчо таки провів переможний для "Боруссії" гол.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі