росіяни втратять наступальний потенціал, – МВС про участь "зеків" у війні проти України

окупанти зазнають втрат, тому намагаються у будь-який спосіб поповнити своє військо, зокрема залучають в'язнів. Втім, це може лише нашкодити їм самим та порушити наступальний потенціал.

Також їхнє залучення у лави російського війська означає більше роботи для Збройних Сил України. Таку думку 24 каналу висловив радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов.

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Участь в'язнів у війні проти України

За його словами, ми не можемо точно сказати, що ситуація не зміниться, якщо вони зберуть декілька батальйонно-тактичних груп, сформованих зі в'язнів. Це у будь-якому випадку нові "змінні" в російсько-українській війні.

Однак з точки зору підготовки, мотивації та багатьох інших аспектів це не буде нести загрози,

– пояснив радник міністра внутрішніх справ.

росіяни можуть втратити наступальний потенціал

Смірнов зауважив, що, наприклад, на Півдні України дуже багато військової техніки, яку вони просто не зможуть відігнати у разі наступу української армії. Бо мости пошкоджені, а під час наступу ЗСУ будуть бити по їхнім понтонним переправам.

Вони втратять дуже сильно свій наступальний потенціал, з точки зору того, що вони будуть втрачати не тільки особовий склад, а і техніку,

– зауважив радник голови МВС.

Основна стратегія росіян у війні – це взяти кількістю, тому вони будуть використовувати в'язнів, як "гарматне м'ясо". Так само як використовують примусово мобілізованих з окупованих територій Донецької та Луганської областей – кидатимуть на мінні поля або для того, щоб визначити позиції української армії.

"Вони тримаються тільки за техніку, тому що вважають, що лава "запасних" людей у них надзвичайно велика, а от з озброєнням буде туго", – додав Смірнов.

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