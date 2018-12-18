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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Ботулізм в Україні: зафіксували ще одну смерть

      417 Читать новость на русском
      В Україні зафіксували смерть від ботулізму
      В Україні зафіксували смерть від ботулізму / homesecurity.press

      Від ботулізму у Кіровоградській області у реанімаційному відділенні Маловисківської центральної районної лікарні помер 36-річний чоловік.

      Про це інформує Кіровоградський обласний лабораторний центр МОЗ України.

      Читайте також: Ботулізм в Україні: причини, симптоми та профілактика

      Випадок зафіксували на минулому тижні (10-16 грудня) тижні у 36-річного мешканця Маловисківського району Кіровоградської області. Його пов’язують зі споживанням консервованих овочів домашнього виробництва.

       
      Ботулізм – що це?
      Це харчове отруєння, яке зумовлене споживанням продуктів, в яких накопичилися ботулотоксини.

      У лабораторії підтвердили, що у крові хворого виявили ботулотоксин типу "В".

      В Україні зафіксували смерть від ботулізму
      В Україні зафіксували смерть від ботулізму

      За життя чоловіка медики боролися 5 днів. Чоловік помер у понеділок, 17 грудня.

       
      Ботулізм – профілактика захворювання
      Уникайте споживання:
      • в’яленої, копченої, солоної та консервованої риби;
      • м'ясних та грибних консервів;
      • консервів домашнього виробництва;
      • якщо не впевнені, що продукти зберігали та/або транспортували належним чином;
      • якщо сумніваєтесь у якості продуктів.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Медицина Ботулізм Міністерство охорони здоров’я
      Джерело: 24 Канал
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