Ботулізм в Україні: зафіксували ще одну смерть
Від ботулізму у Кіровоградській області у реанімаційному відділенні Маловисківської центральної районної лікарні помер 36-річний чоловік.
Про це інформує Кіровоградський обласний лабораторний центр МОЗ України.
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Випадок зафіксували на минулому тижні (10-16 грудня) тижні у 36-річного мешканця Маловисківського району Кіровоградської області. Його пов’язують зі споживанням консервованих овочів домашнього виробництва.
У лабораторії підтвердили, що у крові хворого виявили ботулотоксин типу "В".
В Україні зафіксували смерть від ботулізму
За життя чоловіка медики боролися 5 днів. Чоловік помер у понеділок, 17 грудня.
• м'ясних та грибних консервів;
• консервів домашнього виробництва;
• якщо не впевнені, що продукти зберігали та/або транспортували належним чином;
• якщо сумніваєтесь у якості продуктів.
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