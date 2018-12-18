Ботулізм в Україні: зафіксували ще одну смерть

Від ботулізму у Кіровоградській області у реанімаційному відділенні Маловисківської центральної районної лікарні помер 36-річний чоловік.

Про це інформує Кіровоградський обласний лабораторний центр МОЗ України.

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Випадок зафіксували на минулому тижні (10-16 грудня) тижні у 36-річного мешканця Маловисківського району Кіровоградської області. Його пов’язують зі споживанням консервованих овочів домашнього виробництва.

Ботулізм – що це? Це харчове отруєння, яке зумовлене споживанням продуктів, в яких накопичилися ботулотоксини.

У лабораторії підтвердили, що у крові хворого виявили ботулотоксин типу "В".



В Україні зафіксували смерть від ботулізму

За життя чоловіка медики боролися 5 днів. Чоловік помер у понеділок, 17 грудня.

Ботулізм – профілактика захворювання Уникайте споживання: • в’яленої, копченої, солоної та консервованої риби;

• м'ясних та грибних консервів;

• консервів домашнього виробництва;

• якщо не впевнені, що продукти зберігали та/або транспортували належним чином;

• якщо сумніваєтесь у якості продуктів.

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