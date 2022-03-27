Боягузство та посміховисько, – Подоляк про заборону росЗМІ публікували інтерв'ю з Зеленським

В Офісі Президента України відреагували на заборону російським ЗМІ публікувати інтерв'ю з Володимиром Зеленським. Кремль вкотре показав свою жалюгідність та страх.

Радник голови ОПУ Михайло Подоляк зазначив, що Росія дійсно хоче бути ізгоєм скрізь. Інакше пояснити рішення Роскомнадзору неможливо.

Актуально Роскомнадзор почав погрожувати російським ЗМІ за інтерв'ю з Зеленським

Поведінка Роскомнагляду виглядає феєрично боягузливо і ганебно. По-перше, Росія вважає себе "оплотом боротьби за істину". Але при цьому боягузливо підтискає хвіст, коли є пряма мова іншої сторони,

– пояснив Подоляк.

Тепер Роскомнадзор вимагає, щоб журналісти не публікували інтерв'ю з Зеленським. Інакше Кремль остаточно "вб'є" залишки преси в Росії.

Подоляк іронічно зазначив, що Росія нікого не боїться, лиш України, її президента та власних ЗМІ.

До теми дивіться інтерв'ю Зеленського російським ЗМІ: відео