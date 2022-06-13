У боях на Донбасі українські захисники тактично переграють росіян, – Зеленський
13 червня 2022 , 21:58Читать новость на русском
Масштабний наступ російських загарбників на Донбас триває. Ворог має вогневу та кількісну перевагу, але ЗСУ вдається стримувати його просування.
Президент України Володимир Зеленський традиційно звернувся до героїчного українського народу. Вже 110-й день наші воїни мужньо захищають Україну та завдають ворогу шалених втрат, але росіяни продовжують напад на нашу державу.
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Ситуація на Донбасі