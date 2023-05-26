У боях під Бахмутом загинув білоруський доброволець Мирослав Лазовський: фото з прощання у Києві

Війна з Росією продовжує забирати найкращих з нашого боку. І не лише українців. Нам допомагають виборювати свободу й іноземці, зокрема й білоруси. Такі, як Мирослав Лазовський.

Мирославу Лазовському назавжди залишиться 49 років. Білорус загинув захищаючи Україну в боях під Бахмутом на Донеччині. Воїна провели в останню путь 26 травня у Києві.

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Що відомо про полеглого воїна

Мирослав Лазовський народився у Мінську. В 1995 році вступив у засноване Миколою Статкевичем "Об'єднання білоруських військових", того ж року став одним із засновників "Білого легіону" – воєнізованої патріотичної організації, метою якої була допризовна підготовка молоді. Та на початку 00-х ця організація була розформована через політику режиму Лукашенка.

У 2013 році Мирослав Лазовський започаткував книжкову кампанію "Білорусь у війні", метою якої назвав поширення наукових та популярних видань з історії Білорусі. Згодом він почав працювати у видавництві "Книгазбір", яке цього року в Білорусі ліквідували.

У 2017 році Лазовського затримали у так званій "справі патріотів". Йому спершу інкримінували буцімто підготовку до масових заворушень, а потім і нібито організацію незаконних збройних формувань. Проте через 3 місяці його відпустили.

"Справа патріотів" – затримання білоруським КГБ представників патріотичних організацій навесні 2017 року, яке влаштував режим Лукашенка. Білоруським патріотам всіляко намагалися пришити терористичну діяльність і зв'язки з Україною.

Після протестів 2020 року в Білорусі Мирослав переїхав до Києва. З початком повномасштабного вторгнення пішов воювати у складі добровольчих формувань білорусів.

Воїна поховали в Україні. У Києві. Чин похорону відбувся 26 травня.

Похорон Мирослава Лазовського у Києві / Фото Полку Калиновського

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