Боялась, що буде як з Протасевичем, а літак посадять у Росії, – Тімановська про виліт з Японії

Спортсменка Христина Тімановська зізналася, що їй було страшно летіти до Польщі через територію Росії. Дівчину силоміць намагалися повернути до Білоусі після того, як вона публічно розкритикувала спортивне керівництво країни.

Спортсменка розповіла, що їй було тривожно. Водночас дівчина сподівалася, що її літак спеціально не посадять.

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Тімановська зауважила: вона летіла у супроводі 2 польських консулів, які усю дорогу стежили по спеціальному екрану, як рухався літак.

Я бачила, як вони хвилювалися, коли ми летіли над Росією. Вони також спілкувалися з бортпровідниками, запитували, чи все гаразд, виходили на зв'язок з капітаном, чи немає якихось повідомлень,

– заявила спортсменка.

Коли повітряний простір Росії залишився позаду, консули привітали Тімановську і зауважили, що можна лягти спати.

Скандал довкола Тімановської: головне

Під час Олімпіади-2020 у Токіо спалахнув скандал. Білоруська спортсменка Христина Тімановська заявила, що її змушували бігти не лише свою естафету, але й замість інших спортсменок з Білорусі.

Дівчину намагалися силоміць повернути до Білорусі. Спортсменка переконана: вдома її кинуть за ґрати.

Тімановську вже звільнили з олімпійської збірної Білорусі. Наразі спортсменка перебуває у Польщі.