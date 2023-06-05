"Бояришник" закінчився: в Росії масово гинуть від вживання сидру
Від отруєння неякісним сидром у Росії масово гинуть люди – кількість загиблих лише в Ульяновській області зросла до 16 людей. По всій країні в магазинах вилучають отруєний алкоголь.
Росіяни отруїлись алкогольним напоєм, який називається "Містер Сидр". Напій був неякісний. Серед потерпілих є і 16-річна дівчина, яка теж скуштувала "смертельного сидру". Про це повідомили російські ЗМІ, інформує 24 Канал.
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Так, Meduzа пише, що за даними губернатора Ульянівській області Росії, усього від отруєння сидром постраждало 35 людей:
- 25 – у Димитровграді,
- 9 – в самому Ульяновську,
- один у новій Маліклі.
14 пацієнтів перебувають у лікарнях.
У Самарській області після вживання того ж самого сидру померли три людини.
Оновлення. Кількість постраждалих в Ульянівській області від отруєння сидром зросла до 43. Двоє з них неповнолітні та одна вагітна жінка. Загинули 16 людей, 26 у лікарні у тяжкому стані.
Глави кількох регіонів і росспоживнагляд закликали покупців уникати вживання "Містера сидру". А також доручили в терміновому порядку виявити і вилучити продукцію по всій Росії.Зауважимо, що якщо раніше росіяни масово труїлись бояришником з власної волі, то зараз їм не щастить купувати алкоголь просто у магазині.
Виробництво ймовірно отруйного сидру / Скриншоти з відео
Отруйний сидр в Росії: коротко, що сталось
- Слабоалкогольний напій "Містер сидр", який очевидно і став причиною масовий отруєнь, розливали в селищі Вінтай Самарської області. Після чого його відправляли в найближчі кафе і магазини, а також у сусідні регіони.
- Власника підприємства вже затримали, він дає свідчення. За попередньою версією, у сидрі виявили смертельно небезпечний метанол замість безпечного етанолу.
- Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу про надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки, які призвели з необережності до смерті двох або більше осіб.