Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення у групі "Боярка. Боярське земляцтво". У дописі йдеться, що собаку вбили ввечері 28 грудня на дитячому майданчику.

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Подробиці вбивства безпритульного собаки у Боярці

Невідомі особи знущалися з собаки у парку Тараса Шевченка, коли на майданчику не було людей. За словами користувачів групи, пса привʼязали до дитячої каруселі, задушили та зламали лапи. Біля гойдалки навіть залишилася закривавлена мотузка, якою вбили собаку.

Пізніше на майданчик прибігли діти, які гуляли на стадіоні поруч. Вони почули крики, але на місці злочину побачили лише вбиту тварину і налякану дівчинку, яка бігла звідти.

Закатованого собаку того ж дня жителів поховав місцевий чоловік.

Коментарі людей щодо вбивства тварини

У соціальних мережах люди просять поліцію покарати винних. Вони зазначають, що пес був довірливим і добрим, тому став легкою здобиччю для живодерів.

Всі попередні вечори бачила цього песика, частіше в парі з його другом, чорненьким. Собачки дуже дружні, довірливі, вони на прогулянці нас часто супроводжували, потім бігли далі. Наступного дня увечері, коли дізналась про цю страшну подію, роздивлялась місце, і до мене підійшли хлопці підлітки й самі розповіли, що ось тут вбили собачку. Вже декілька дітей це переказують, певна, що багато з них цим травмовані,

– написала місцева жителька.

Після події вдалося зібрати розповіді людей, згідно з якими встановили ймовірних підозрюваних.

Що кажуть у поліції Київщини

Дівчинка, яка почула розповіді про вбивство собаки, отримала психологічну травму і зараз проходить терапію. Мама цієї дитини надала розголос трагедії.

Повідомлення про вбивство собаки у Борці у соцмережах побачили поліцейські Київської області. Вони зазначили, що не отримували заяв про вбивство тварини, але будуть встановлювати всі обставини події.

Нагадаємо, у Чернігівській області справа про жорстоке поводження з твариною дійшла до суду. Місцевого чоловіка засудили до одного року обмеження волі за те, що він бив собаку головою об бетонний стовпчик. Удари призвели до загибелі тварини.