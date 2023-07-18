У Боярці пара слухала російський реп: на них склали адмінпротоколи
Джерело:Поліція Київської області
Поліцейські Київщини виписали адмінпротоколи на пару в Боярці. Чоловік та жінка голосно слухали російський реп.
Ба більше, вони співали та танцювали. На зауваження перехожих жодної реакції не було.
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Пара слухала реп держави-агресорки у громадському місці
У Боярці на одній із вулиць молода пара під час прогулянки увімкнула російську музику.
Чоловік підспівував та навіть підтанцьовував реперу з держави-агресора. Жінка, яка йшла позаду молодої пари, зробила зауваження чоловіку, але він почав сперечатися з нею,
– розповіли правоохоронці.
Перехожа одразу ж повідомила про інцидент поліцейським. Правоохоронці Фастівського управління поліції Київщини оперативно встановили правопорушників.
На обох склали відповідні адмінпротоколи – за дрібне хуліганство. На порушників може чекати штраф чи виправні роботи.
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В Україні заборонили російську музику в громадських місцях і медіа
В Україні вирішили заборонити російську музику в громадських місцях та медіа. Депутати Верховної Ради схвалили відповідний законопроєкт 19 червня. Його підтримали 303 народні обранці.
Законопроєкт передбачає на період до звільнення всіх окупованих українських територій та припинення агресії з боку Росії заборонити відтворення аудіовізуальних творів у виконанні громадян і резидентів держави-агресорки:
- на радіо та телебаченні,
- в розважальних закладах,
- громадському транспорті (у комунальних та приватних перевізників),
- закладах освіти, культури та відпочинку, готельного та ресторанного бізнесу,
- кінотеатрах, громадському просторі тощо.
У Раді також вирішили створити перелік російських артистів, на яких не поширюється заборона. Мовиться про тих виконавців, які засуджують збройну агресію Росії проти України. Відповідний перелік вестиме й оновлюватиме РНБО.
Окрім цього, Верховна Рада заборонила імпорт та розповсюдження книг та іншої видавничої продукції з Росії, тимчасово окупованих нею територій України та Білорусі. Відповідний законопроєкт підтримали 306 народних депутатів.