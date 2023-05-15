Наближається щось страшне, – полонений з псевдореспубліки про страх перед контрнаступом ЗСУ

Противник відчуває, що ЗСУ уже дихають в спину: окупанти намагаються втікати з позицій, або здаватись у полон. Уже на території України вони розповідають про реальну ситуацію із боєздатністю російських військ. У те, що вдасться втримати захоплені позиції, не вірить фактично ніхто.

Окупанти кажуть, що контрнаступ ЗСУ наразі є найбільшим страхом не лише для них, а й для військового командування, адже позиції нема ким закривати. Про це розповів у відео, яке 24 Канал отримав від джерел у ЗСУ, полонений терорист так званої республіки "ЛНР" Гончаров Костянтин.

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Раніше окупант служив в окремій саперно-інженерній роті терористичної "ЛНР", а потім його перевели до штурмовиків. Нещодавно окупанта взяли у полон біля Білогорівки на Луганщині. Чоловік каже, що, як тільки ЗСУ підуть у контрнаступ, це стане крахом для Росії.

У нас усі бояться контрнаступу. Якщо він буде – там усі ляжуть поголовно. На тій ділянці, де я здався, залишилось від сили 15 людей. Там вільно можна прорватись,

– розповів окупант.

Каже, що його побратими теж відчувають страх, через те, що ЗСУ наближаються. А ось прогноз від окупанта, як усе закінчиться: "розгромом і звільненням Луганська і Донецька".

Полонений окупант також розповів про знущання командирів з особового складу, як росіяни знищують населення Луганської області – більше у відео.

Полонений терорист розповів про страх перед контрнаступом ЗСУ: відео

Контрнаступ ЗСУ: головне, що треба знати станом на зараз

Сьогодні, 15 травня, у Лондоні президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна розпочне свій контрнаступ, коли отримає більш сучасну зброю, на яку розраховує. Однак, запевнив, що уже скоро. За його словами, потрібно ще не так і багато часу.

Щодо звільнення Луганська і Донецька, сумнівів немає – це теж питання часу. Там уже відбуваються доволі дивні речі: так, вранці 15 травня у місті на території колишнього Луганського вищого військового училища штурманів прогриміли потужні вибухи. Цікаво, що там якраз розташовувалися окупанти.