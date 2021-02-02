Бояться засинати, щоб не забрали: у М'янмі затримали вже близько 400 політиків

2 лютого 2021 , 12:56
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Станом на вівторок, 2 лютого, у М'янмі військові затримали вже декілька сотень парламентарів. Затриманих політиків відправляють під домашній арешт.

Джерело: AP

Парламентарі перебувають в урядовому житловому комплексі у столиці М'янми – місті Найп'їдо.

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Одному із затриманих парламентарів вдалося розкрити деталі свого ув'язнення.

Що сказав політик

  • Загалом військові затримали приблизно 400 парламентарів.
  • Бранці можуть спілкуватися.
  • Окрім того, їм дозволили телефонувати своїм соратникам.
  • Єдине, що заборонено – виходити за межі території.
  • Усередині комплексу перебувають поліцейські.
  • Зовні – патрулюють військові.
  • Парламентарі бояться, що солдати раптово їх заберуть.
  • Ніч з 1 на 2 лютого бранці провели без сну.
  • Парламентар зізнався: "ми повинні були пильнувати і бути напоготові".

Військовий переворот у М'янмі: що відомо

  • Військовий переворот у М'янмі стався 1 лютого.
  • Солдати затримали президента Він М'їна та політикиню і лауреатку Нобелівської премії Аун Сан Су Чжі.
  • У країні на цілий рік ввели режим надзвичайного стану.
  • Дипломати рекомендують людям утриматися від подорожей до М'янми.