З початку вторгнення Росії в Україну боєготовність Німеччини впала нижче 50%, – Reuters
- Боєготовність Німеччини впала нижче 50% через відправку зброї та обладнання в Україну, і навіть збільшення витрат на оборону ситуацію не покращить.
- Канцлер Олаф Шольц обіцяв відновити військові сили, але за 3 роки не вдалося досягти обіцяних цілей через проблеми з закупівлями та фінансами.
Наразі боєготовність Німеччини не перевищує показника понад 50%. Це навіть нижче, аніж було у 2022 році, коли Путін почав повномасштабну агресію проти України.
Такі заяви роблять німецькі військові чиновники, законодавці та експерти з оборони. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.
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У Німеччині не вистачає ППО, артилерії та солдатів
Стверджується, що навіть збільшення витрат на оборону від нового уряду не допоможе – ситуація залишатиметься скрутною протягом багатьох років, зокрема, через брак ППО, артилерії та солдатів.
Як зазначив голова Асоціації збройних сил Німеччини Андре Вюстнер, перед вторгненням Росії в Україну країна мала 8 бригад із готовністю близько 65%.
Але відправка зброї, боєприпасів і обладнання в Україну, прискорення власних навчань негативно вплинуло на ситуацію в країні.
У сукупності це означає, що сухопутні сили Німеччини знижені до готовності приблизно на 50%,
– сказав він.
Ще раніше канцлер Олаф Шольц запевняв, що працюватиме над відновленням застарілих військ Німеччини. Вже минуло 3 роки від його обіцянки надати НАТО дві дивізії до 2025 і 2027 років, але вони зазнали серйозних невдач.
Серед причин – неробоча система закупівель та напружені фінанси.
Чиновники підкреслюють, що наразі у Берліна хитке становище, бо "Європа стоїть перед новою геополітичною ерою під керівництвом президента США Дональда Трампа".
Штати покладають на Німеччину, а також Польщу обов'язки "перших реагувальників", якщо Росія вирішить напасти на східному фланзі НАТО.